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Первоисточник: www.imdb.com Прямая ссылка на новость:
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«Сага о Винланде» лучше «Игры престолов»

Финальный эпизод исторического аниме «Сага о Винланде» (Vinland Saga), вышедший 29 декабря, вихрем ворвался в рейтинг телеэпизодов сайта IMDB и разместился там аж на 4 месте, сразу за 14 эпизодом 5 сезона сериала «Во все тяжкие». Кстати, потесниться пришлось тоже аниме — 53-му эпизоду «Атаки титанов», который теперь на пятом месте.

Само собой, всё ещё может измениться, пока что у анимешных викингов всего 1055 проголосовавших, но также мы думали и про 54 эпизод «Атаки титанов», когда в конце мая он оказался на вершине списка всего с 4000 голосов, однако прошло больше полугода, а он и ныне там, уже с 23 475 голосами. Таким образом, аниме сейчас занимает три места в топ-5 рейтинга, причём все они производства одной студии Wit.

«Сага о Винланде» — 24-серийная экранизация одноимённой исторической манги Макото Юкимуры («Странники»). Показ сериала начался 7 июля на японском телевидении и в онлайн-сервисе Amazon Prime Video по всему миру.

1013 год. Исландский юноша Торфинн — сын одного из величайших воинов викингов. Когда его отца убивает в схватке предводитель дружины Аскеладд, юноша встаёт на путь воина и отправляется мстить. Будучи гордым и не желая бесчестной схватки, он вступает в дружину Аскеладда с целью победить его в поединке, но в итоге судьба затягивает его в водоворот кровавых событий эпохи, ставка в которых — корона Англии.

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Темы
 
Сага о Винланде (Vinland Saga)
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