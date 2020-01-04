Телеовощи. Выпуск 320: Дракула-романтик

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:28 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:23 —
|Новости
|30:09 —
|«Дракула» (Dracula) — 1x01 (премьера)
|45:24 —
|«Как ты смеешь» (Dare Me) — 1x01–02 (премьера)
|51:56 —
|«Вращение» (Spinning Out) — 1x01–04 (премьера)
|58:35 —
|«Мессия» (Messiah) — 1x01–03 (премьера)
|01:03:10 —
|«Ты» — 2x01–10 (финал сезона)
|01:16:09 —
|«Пространство» — 4x06–10 (финал сезона)
|01:40:17 —
|«Ведьмак» — 1x07–08 (впечатления Ларисы)
|01:47:54 —
|«Вавилон 5» — 2x01 (впечатления Юрия)
|01:53:47 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:18 —
|«Рождественская песнь» — 1x02–03
|16:30 —
|«Затерянные в космосе» — второй сезон
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