Финальный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» получил дату выхода

Возрождённый анимационный сериал Дэйва Филони «Звёздные войны: Войны клонов» обзавёлся-таки точной датой возвращения. О том, что премьера седьмого сезона состоится в феврале, стало известно ещё летом; правда, точную дату выхода объявлять не спешили, но буквально сегодня стала известна и она — первый эпизод продолжения покажут 17 февраля.

Основными персонажами приключенческого экшена выступают Энакин Скайуокер, Оби-Ван Кеноби и Падме Амидала, а также вошедшие в канон падаван Асока Тано и капитан Рекс. Главные события разворачиваются в период между II и III эпизодами космосаги. В августе Филони сообщил, что в 12-серийном седьмом сезоне Асока и Дарт Мол вернутся к событиям Осады Мандалора.

Анимационный сериал студии Lucasfilm будет идти на потоковом сервисе Disney+.