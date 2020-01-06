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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Тайка Вайтити подтвердил: у «Малыша Йоды» из «Мандалорца» есть имя

Всё-таки сериал «Мандалорец» исключительно серьёзно относится к именам своих персонажей. К примеру, имя главного героя прозвучало с экрана лишь в финале первого сезона, а в случае с «Малышом Йодой» дела обстоят ещё загадочнее.

Тайка Вайтити — голос дроида-наёмника IG-11 и режиссёр заключительного эпизода первого сезона — вслед за остальными подтвердил, что у юного зеленокожего малютки есть и всегда было собственное имя, просто его пока не называют. Поэтому 50-летнему соплеменнику легендарного мастера-джедая пусть и позволено носить закрепившееся за ним прозвище «Малыш Йода», это всего лишь вопрос времени.

В интервью на красной дорожке «Золотого глобуса» Вайтити сообщил, что эксклюзивное право сообщить, как же не самом деле зовут укравшего зрительские сердца малютку, принадлежит шоураннеру и сценаристу проекта Джону Фавро.

Его зовут не «Малыш Йода»! Но я подожду, пока Фавро выдаст [его настоящее имя].

 
Тайка Вайтити, не рискнул

Раз уж имя чувствительного к силе малыша является такой большой тайной, с ним, возможно, связан какой-нибудь сюжетный поворот в продолжении истории, а потому разгадки придётся ждать до осенней премьеры второго сезона космического вестерна.

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Мандалорец
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