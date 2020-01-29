Свитер Криса Эванса из «Достать ножи» взял премию Гильдии художников по костюмам

Гильдия художников по костюмам США раздала награды на 22-й ежегодной премии 2020 Costume Designers Guild Awards. Лучшей, по её мнению, дизайнерской работой года в кино стали костюмы героев детектива «Достать ножи». Уютный белый свитер Криса Эванса, заживший в интернете отдельной жизнью, оказался куда привлекательнее нарядов «Стриптизёрш» Дженнифер Лопес.
«Кролик Джоджо» обскакал «Однажды… в Голливуде» в качестве своеобразной репетиции «Оскара 2020», а фэнтези категорию оккупировал Disney. В сериалах привычно выделялась «Игра престолов», обойдя «Хранителей», а «Удивительная миссис Мейзел» была очевидно ярче «Чернобыля». Шарлиз Терон удостоилась почётной награды «В центре внимания» за безупречный стиль на протяжении всей карьеры.
Полный список наград за лучший дизайн костюмов выглядит так:
Превосходство в современном фильме
«Достать ножи», Дженни Иган
Превосходство в историческом фильме
«Кролик Джоджо», Майес С. Рубио
Превосходство в научно-фантастическом/фэнтези фильме
«Малефисента: Владычица тьмы», Эллен Мирожник
Превосходство в современном сериале
«Шиттс Крик», Дебра Хансон
Превосходство в историческом сериале
«Удивительная миссис Мейзел», Донна Заковска
Превосходство в научно-фантастическом/фэнтези сериале
«Игра престолов», Мишель Клэптон
Превосходство в телешоу
The Masked Singer, Марина Тойбина
Превосходство в рекламе
United Airlines: Star Wars Wing Walker, Кристофер Лоуренс