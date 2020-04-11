Телеовощи. Выпуск 335: Убийство по-тупому

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:18 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:00 —
|Новости
|37:22 —
|Отвечаем на вопросы
|50:44 —
|Quibi — первые шаги новой стриминговой платформы
|01:02:15 —
|«Самая опасная игра» (Most Dangerous Game) — 1x01
|01:04:40 —
|«Под уличными фонарями» (When the Streetlights Go On) — 1x01
|01:07:33 —
|«Выжить» (Survive) — 1x01
|01:09:20 —
|«Вверх тормашками» (Flipped) — 1x01
|01:19:17 —
|«Байки из Петли» (Tales from the Loop) — 1x01—04
|01:48:05 —
|«Домой до темноты» (Home Before Dark) — 1x01
|02:06:36 —
|«Человек из будущего» — 3x01—08
|02:12:37 —
|«Утиные истории» — 3x01—02
|02:26:49 —
|«Харли Квинн» — 2x01
|02:39:04 —
|«Новобранец» — 2x16
|02:48:24 —
|«Мир Дикого Запада» — 3x04
|02:57:58 —
|«Письмо королю» — 1x03
|03:00:43 —
|«Уайтчепел» — 3x06 (финал сезона)
|03:10:55 —
|«Лексс» — 4x02 (впечатления Юрия и Льва)
|03:23:40 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x13 (впечатления Михаила)
|03:33:08 —
|Avatar: The Last Airbender – The Rift, Part 1 (впечатления Льва)
|03:46:24 —
|«Вавилон 5» — 2x15 (впечатления Юрия)
|03:55:05 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:15 —
|«Булл» — 4x18
|17:25 —
|«Родина» — 8x09
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