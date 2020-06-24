«Голосок» Джей Джей Абрамса зазвучит в июле на Apple TV+

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговая платформа Apple TV+ опубликовала трейлер музыкальной драмеди «Голосок» от продюсера и борца с превосходством белой расы Джей Джей Абрамса. У сериала уже и дата выхода есть — премьера 10-серийого первого сезона состоится 10 июля.

Романтическая комедийная драма — своеобразное признание в любви пёстрому музыкальному миру Нью-Йорка, история о поисках аутентичности и собственного творческого «я». Главная героиня истории — талантливая исполнительница Бесс Кинг (Бриттани О’Грэйди), пытающаяся воплотить в жизнь свои заветные мечты.

Музыку к сериалу написала номинантка премий «Тони» и «Грэмми» Сара Бареллис. Шоураннером, сценаристом и режиссёром проекта выступает Джесси Нельсон. За производство отвечают Warner Bros. TV и Bad Robot Productions.