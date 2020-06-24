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«Голосок» Джей Джей Абрамса зазвучит в июле на Apple TV+

Стриминговая платформа Apple TV+ опубликовала трейлер музыкальной драмеди «Голосок» от продюсера и борца с превосходством белой расы Джей Джей Абрамса. У сериала уже и дата выхода есть — премьера 10-серийого первого сезона состоится 10 июля.

Романтическая комедийная драма — своеобразное признание в любви пёстрому музыкальному миру Нью-Йорка, история о поисках аутентичности и собственного творческого «я». Главная героиня истории — талантливая исполнительница Бесс Кинг (Бриттани О’Грэйди), пытающаяся воплотить в жизнь свои заветные мечты.

Музыку к сериалу написала номинантка премий «Тони» и «Грэмми» Сара Бареллис. Шоураннером, сценаристом и режиссёром проекта выступает Джесси Нельсон. За производство отвечают Warner Bros. TV и Bad Robot Productions.

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2Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 411: Интервью с Ольгой Пильниковой, директором по маркетингу IMAX Russia & CIS
 
 
6Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
 
5ЕВА – 377: Он — умный, она — пианистка
 
13Телеовощи – 344: Орангутан-космонавт
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
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