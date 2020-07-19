Новые сериалы 20–26 июля

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Quibi

Кевин Харт играет самого себя — комика, отчаянно стремящегося сменить амплуа. Когда подворачивается возможность сняться в крупном боевике, Харту предстоит пройти мощную подготовку в элитной школе мировых экшен-звёзд под руководством фанатичного ментора Рона Уилкокса. Лишь завершив адски сложный обучающий курс, главный герой получает шанс воплотить в жизнь свою мечту.

Потоковый сервис, невзирая на удручающее положение с подпиской, продолжает попытки привлечь зрительскую аудиторию. На этот раз в качестве приманки выступит комедийный дуэт Кевина Харта и Джона Траволты.