Новые сериалы 20–26 июля

В сериальном мире продолжается привычное летнее затишье, но одна премьера всё-таки случится. В понедельник потоковый сервис Quibi представит свой сериал недели — экшен-комедию «Крепкий Харт» с Кевином Хартом и Джоном Траволтой. А ещё в эфир вернутся антология канала HBO «Комната 104» и мистический экшен «Вайнона Эрп» от Syfy.
Понедельник, 20 июля
комедия, боевик
В ролях Кевин Харт, Джон Траволта, Джош Хартнетт, Натали Эммануэль, Жан Рено
Создатель Дерек Колстад, Триппер Клэнси
Кевин Харт играет самого себя — комика, отчаянно стремящегося сменить амплуа. Когда подворачивается возможность сняться в крупном боевике, Харту предстоит пройти мощную подготовку в элитной школе мировых экшен-звёзд под руководством фанатичного ментора Рона Уилкокса. Лишь завершив адски сложный обучающий курс, главный герой получает шанс воплотить в жизнь свою мечту.
Потоковый сервис, невзирая на удручающее положение с подпиской, продолжает попытки привлечь зрительскую аудиторию. На этот раз в качестве приманки выступит комедийный дуэт Кевина Харта и Джона Траволты.
Четверг, 23 июля
драма, детектив, боевик
В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт
Создатель Мартин Джеро
Одиннадцатый эпизод под названием Iunne Ennul станет заключительным для пятого сезона и сериала.
Пятница, 24 июля
драма, ужасы, триллер
В ролях Хьюго Армстронг, Дэйви-Блу, Мелони Диас, Джей Дюпласс, Вероника Фалькон, Адам Фостер
Создатель Марк Дюпласс, Джей Дюпласс
В центре телевизионной антологии — гостиничный номер 104 в одном из множества самых обычных американских отелей и обилие разных жильцов, селившихся в нём в разное время.
драма, мистика, боевик
В ролях Мелани Скрофано, Кэтерин Баррелл, Тим Розон, Шамир Андерсон, Грег Лосон, Анна Куик
Создатель Эмили Андрас
Сюжет выдержан в духе современного вестерна с густой примесью мистики. Главная героиня Вайнона — любительница виски и правнучка одного из героев времён освоения Дикого Запада Уайетта Эрпа — занята тем, что отыскивает и карает именем закона всяких демонов и прочих потусторонних сущностей. В этом ей помогают её собственные уникальные способности и поисковая команда.