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Новые сериалы 20–26 июля

В сериальном мире продолжается привычное летнее затишье, но одна премьера всё-таки случится. В понедельник потоковый сервис Quibi представит свой сериал недели — экшен-комедию «Крепкий Харт» с Кевином Хартом и Джоном Траволтой. А ещё в эфир вернутся антология канала HBO «Комната 104» и мистический экшен «Вайнона Эрп» от Syfy.

Понедельник, 20 июля

 
Премьера+
Quibi
Крепкий Харт Die Hart

комедия, боевик

В ролях Кевин Харт, Джон Траволта, Джош Хартнетт, Натали Эммануэль, Жан Рено

Создатель Дерек Колстад, Триппер Клэнси

Кевин Харт играет самого себя — комика, отчаянно стремящегося сменить амплуа. Когда подворачивается возможность сняться в крупном боевике, Харту предстоит пройти мощную подготовку в элитной школе мировых экшен-звёзд под руководством фанатичного ментора Рона Уилкокса. Лишь завершив адски сложный обучающий курс, главный герой получает шанс воплотить в жизнь свою мечту.

Потоковый сервис, невзирая на удручающее положение с подпиской, продолжает попытки привлечь зрительскую аудиторию. На этот раз в качестве приманки выступит комедийный дуэт Кевина Харта и Джона Траволты.

Видео

Четверг, 23 июля

 
Конец сезона5
NBC
Слепое пятно Blindspot

драма, детектив, боевик

В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт

Создатель Мартин Джеро

Одиннадцатый эпизод под названием Iunne Ennul станет заключительным для пятого сезона и сериала.

Видео

Пятница, 24 июля

 
Сезон4
HBO
Комната 104 Room 104

драма, ужасы, триллер

В ролях Хьюго Армстронг, Дэйви-Блу, Мелони Диас, Джей Дюпласс, Вероника Фалькон, Адам Фостер

Создатель Марк Дюпласс, Джей Дюпласс

В центре телевизионной антологии — гостиничный номер 104 в одном из множества самых обычных американских отелей и обилие разных жильцов, селившихся в нём в разное время.

Видео

 
Сезон4
Syfy
Вайнона Эрп Wynonna Earp

драма, мистика, боевик

В ролях Мелани Скрофано, Кэтерин Баррелл, Тим Розон, Шамир Андерсон, Грег Лосон, Анна Куик

Создатель Эмили Андрас

Сюжет выдержан в духе современного вестерна с густой примесью мистики. Главная героиня Вайнона — любительница виски и правнучка одного из героев времён освоения Дикого Запада Уайетта Эрпа — занята тем, что отыскивает и карает именем закона всяких демонов и прочих потусторонних сущностей. В этом ей помогают её собственные уникальные способности и поисковая команда.

Видео

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22 СрНоль кадров в секунду (аудио)
22 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 349: Медленное проникновение в сером плаще
 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 416: «Бессмертная гвардия» и «Грейхаунд»
 
30Ноль кадров в секунду – 325: По нормам инклюзивности
 
11ЕВА – 381: Петька Жареный и Sugoi Dekai
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 101: Ubisoft Forward
 
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