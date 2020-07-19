Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 июля

Эрик Крипке устал от «Сверхъестественного» раньше, чем фанаты первых пяти сезонов. Автор сериала рассказал, почему ушёл после пятого сезона.
«Пацаны» в сборе на свежем кадре второго сезона. И у них опять был тяжёлый день.
Трейлер комедии «Звёздный путь: Нижние палубы» обещает взрослый юмор и не менее взрослые приключения. Анимационный проект от соавтора «Рика и Морти» стартует в августе.
Промо-ролик ужастика «Чаки» анонсирует возвращение кровожадной куклы. Канал Syfy презентует сериал в следующем году.
Хоумлендер демонстрирует своё отношение к миру на промо-арте второго сезона «Пацанов». Потому что может себе это позволить.
Трагикомедия «Шучу» с Джимом Керри завершилась на втором сезоне. Почти наверняка из-за очень скромных рейтингов.
Мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов» обзавёлся спин-оффом «Бракованная партия». Премьеру обещают в следующем году.
«Ханна. Совершенное оружие» получила третий сезон. Оперативно.
«Соколиный глаз» получил женщин-режиссёров и лишился Хейли Стайнфелд. Когда стартует производство, никто не знает.
Официально: августовская премьера «Сокола и Зимнего солдата» переносится. И новая дата выхода пока не известна.