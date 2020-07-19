Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 июля

Эрик Крипке устал от «Сверхъестественного» раньше, чем фанаты первых пяти сезонов. Автор сериала рассказал, почему ушёл после пятого сезона.

«Пацаны» в сборе на свежем кадре второго сезона. И у них опять был тяжёлый день.

Трейлер комедии «Звёздный путь: Нижние палубы» обещает взрослый юмор и не менее взрослые приключения. Анимационный проект от соавтора «Рика и Морти» стартует в августе.

Промо-ролик ужастика «Чаки» анонсирует возвращение кровожадной куклы. Канал Syfy презентует сериал в следующем году.

Хоумлендер демонстрирует своё отношение к миру на промо-арте второго сезона «Пацанов». Потому что может себе это позволить.

Трагикомедия «Шучу» с Джимом Керри завершилась на втором сезоне. Почти наверняка из-за очень скромных рейтингов.

«Соколиный глаз» получил женщин-режиссёров и лишился Хейли Стайнфелд. Когда стартует производство, никто не знает.