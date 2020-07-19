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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя аниме на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля Как не платить НДС на «Патреоне» — памятка от Всеяредакции Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс Видеообзор The Last of Us Part II. Часть II: не шедевр, но...
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 июля
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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20 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 СрНоль кадров в секунду (аудио)
22 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 416: «Бессмертная гвардия» и «Грейхаунд»
 
30Ноль кадров в секунду – 325: По нормам инклюзивности
 
11ЕВА – 381: Петька Жареный и Sugoi Dekai
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 101: Ubisoft Forward
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
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