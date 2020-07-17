 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Кровища, взрывы и весёлый Билли Бутчер в трейлере второго сезона «Пацанов» Как не платить НДС на «Патреоне» — памятка от Всеяредакции Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс Презентация PlayStation 5: The Future of Gaming — просмотр и обсуждение в прямом эфире Неделя аниме на «КГ» — главные новости 1–7 июня
СЕРИАЛЫ
86
 
Первоисточник: www.spoilertv.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Промо-ролик ужастика «Чаки» анонсирует возвращение кровожадной куклы

В сети опубликовали промо-ролик комедийного ужастика «Чаки» — многосерийного сиквела культового хоррор-франчайза «Детская игра». Занимаются сериалом-продолжением авторы оригинальных фильмов Дон Манчини и Дэвид Киршнер. Видео сообщает, что премьера состоится на кабельном канале Syfy в следующем году.

События развернутся после финала последнего фильма серии. Жизнь провинциального американского городка превращается в настоящий кошмар, когда на местной дворовой распродаже обнаруживается кукла по имени Чаки. Ужасающие убийства постепенно раскрывают опутавшую городок паутину притворства и лжи.

Сценарий написал Манчини, который также выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал»).

+ Обсудить
Темы
 
Видео Чаки
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дэвид Киршнер и Дон Манчини готовят многосерийное продолжение «Детской игры»
 
«Чаки» будет терроризировать зрителей канала Syfy
 
Кино Обри Плаза снимется в фильме от авторов «Блондинки в законе»

Тоже интересно

 
Кино На Disney+ появилась сильная принцесса-супергерой
 
Кино «Зов предков» — трейлер экранизации Джека Лондона с Харрисоном Фордом
 
Кино Создатели CGI-копии Джеймса Дина планируют оцифровать для кино и рекламы других покойных звёзд Голливуда
 
Кит Харрингтон ответил на возможную критику финального сезона «Игры престолов»
 
Кино «Холмс и Ватсон» оказались слишком тупыми для Netflix и абсолютно гнилыми
 
Кино Актриса из «Охотников за привидениями» категорически против нового фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
СкороЕВА (аудио)

Выйдут в июле

18 СбТелеовощи (аудио)
19 ВсТелеовощи (видео)
19 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
23Ноль кадров в секунду – 325: По нормам инклюзивности
 
10ЕВА
 
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 101: Ubisoft Forward
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
2Телеовощи – 348: Юра и Лев скрещивают мечи
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru