Промо-ролик ужастика «Чаки» анонсирует возвращение кровожадной куклы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети опубликовали промо-ролик комедийного ужастика «Чаки» — многосерийного сиквела культового хоррор-франчайза «Детская игра». Занимаются сериалом-продолжением авторы оригинальных фильмов Дон Манчини и Дэвид Киршнер. Видео сообщает, что премьера состоится на кабельном канале Syfy в следующем году.

События развернутся после финала последнего фильма серии. Жизнь провинциального американского городка превращается в настоящий кошмар, когда на местной дворовой распродаже обнаруживается кукла по имени Чаки. Ужасающие убийства постепенно раскрывают опутавшую городок паутину притворства и лжи.

Сценарий написал Манчини, который также выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал»).