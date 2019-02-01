 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новые игры февраля 2019: Jump Force, Metro Exodus, Anthem и Far Cry: New Dawn Новости игр — лучшее за неделю Хаяо Миядзаки работает над ещё одним новым фильмом... но это не точно «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Лучшее аниме 2017 года
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Чаки» будет терроризировать зрителей канала Syfy

В честь 30-летнего юбилея хоррор-франчайза «Детская игра» его создатели Дон Манчини и Дэвид Киршнер решили порадовать зрителей сериалом о кукле-убийце.

Многосерийная версия культовых комедийных ужастиков 80-х получит название «Чаки» и выйдет на кабельном канале Syfy. В прошлом году канал сменил направление и ударился в научную фантастику и ужасы, так что, по мнению авторов, лучшего дома для их детища не найти.

Сериал станет прямым продолжением истории — события развернутся после финала последнего фильма серии. Манчини обещает полностью передать телеверсии дух оригинала и, возможно, даже вновь заманить Брэда Дурифа озвучивать куклу Чаки.

В первый сезон должны войти восемь эпизодов. Производство уже началось. Манчини, как всегда, лично напишет сценарий. Вместе с ним и Киршнером исполнительным продюсером выступит Ник Антоска («Ганнибал»).

4 Обсудить
Темы
 
Чаки
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дэвид Киршнер и Дон Манчини готовят многосерийное продолжение «Детской игры»
 
«Чаки» будет терроризировать зрителей канала Syfy

Тоже интересно

 
Кино Квентин Тарантино зовёт Тома Круза в свой девятый фильм
 
Кино Дэн Эйкройд всё ещё не может пережить провал «Охотников за привидениями»
 
Кино «КГ-Дизайн» снова ищет таланты
 
Кино «Терминатор 2: Судный день» — постер
 
Кино Питчинг компаний-лидеров в Фонде кино — стрим и обсуждение
 
Кино Сравниваем текущую обстановку в студиях Disney и Warner: Боб Айгер и Джефф Бьюкс говорят
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 2 больше не лидирует в Steam, ремейк культового хоррора обошла игра из раннего доступаDeep Silver и 4A Games ответили на слова разработчика Metro: Exodus о возможных последствиях бойкота ПК-версии игрыKotaku о Titanfall 3Assassin's Creed: Dynasty засветилась на официальном сайте DenuvoНазвана самая популярная гоночная игра на PlayStation 4
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика