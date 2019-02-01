«Чаки» будет терроризировать зрителей канала Syfy

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В честь 30-летнего юбилея хоррор-франчайза «Детская игра» его создатели Дон Манчини и Дэвид Киршнер решили порадовать зрителей сериалом о кукле-убийце.

Многосерийная версия культовых комедийных ужастиков 80-х получит название «Чаки» и выйдет на кабельном канале Syfy. В прошлом году канал сменил направление и ударился в научную фантастику и ужасы, так что, по мнению авторов, лучшего дома для их детища не найти.

Сериал станет прямым продолжением истории — события развернутся после финала последнего фильма серии. Манчини обещает полностью передать телеверсии дух оригинала и, возможно, даже вновь заманить Брэда Дурифа озвучивать куклу Чаки.

В первый сезон должны войти восемь эпизодов. Производство уже началось. Манчини, как всегда, лично напишет сценарий. Вместе с ним и Киршнером исполнительным продюсером выступит Ник Антоска («Ганнибал»).