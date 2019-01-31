 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новые игры февраля 2019: Jump Force, Metro Exodus, Anthem и Far Cry: New Dawn Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 2 «Хрустальное небо вчерашнего дня» — читатели «КГ» выбирают постер для проката «Страна чудес на День рождения» — анонс аниме, над которым работал российский художник Илья Кувшинов Лучшее аниме 2017 года
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Ханна. Совершенное оружие» — тизер c Суперкубка

Потоковый сервис Amazon опубликовал минутный тизер «Ханны. Совершенного оружия» для показа на Суперкубке. Премьера восьмисерийного экшен-триллера состоится в марте, а первый эпизод будет доступен для подписчиков сервиса в течение суток после финала воскресной игры, которая состоится 3 февраля.

Опытный наёмник Эрик (Юэль Киннаман) 15 лет растил дочь Ханну (Эсме Крид Майлз) вдалеке от людей в лесах северной Польши, надеясь, что привитые девочке смертоносные навыки уберегут её от опасности. Но в какой-то момент дочь сбегает из-под опеки отца и отправляется в тяжёлое и опасное путешествие, спасаясь от преследования матёрого агента ЦРУ Мариссы (Мирей Инос) и пытаясь узнать всю правду о себе.

Режиссирует Сара Адина Смит («Легион»). Сценарист полнометражного оригинала Дэвид Фарр отвечает за сюжет и выступает исполнительным продюсером наряду с Марти Адельштейном и Бекки Клементс. Производством заведуют NBCUniversal International Studios и Amazon Studios. Съёмки проходили в Венгрии, Словакии, Испании и Великобритании.

7 Обсудить
Темы
 
Видео Ханна. Совершенное оружие
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ханна. Совершенное оружие» — третий тизер экшен-триллера от Amazon
 
«Ханна. Совершенное оружие» — тизер c Суперкубка
 
«Ханна. Совершенное оружие» — свежий тизер экшен-триллера

Тоже интересно

 
Кино Мэттью Вон умолял студию не раскрывать возвращение Колина Фёрта
 
Промо-арт «Супергёрл» — такого Супермена вы еще не видели
 
Кино «Блуждающая Земля» — финальный трейлер научно-фантастического эпика из Китая
 
Кино «Мы» — первый трейлер триллера от режиссёра фильма «Прочь»
 
Телеовощи. Выпуск 124: Бабы Хатты
 
Кино «451 градус по Фаренгейту» — второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 2 больше не лидирует в Steam, ремейк культового хоррора обошла игра из раннего доступаDeep Silver и 4A Games ответили на слова разработчика Metro: Exodus о возможных последствиях бойкота ПК-версии игрыKotaku о Titanfall 3Assassin's Creed: Dynasty засветилась на официальном сайте DenuvoНазвана самая популярная гоночная игра на PlayStation 4
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика