«Ханна. Совершенное оружие» — тизер c Суперкубка

Потоковый сервис Amazon опубликовал минутный тизер «Ханны. Совершенного оружия» для показа на Суперкубке. Премьера восьмисерийного экшен-триллера состоится в марте, а первый эпизод будет доступен для подписчиков сервиса в течение суток после финала воскресной игры, которая состоится 3 февраля.

Опытный наёмник Эрик (Юэль Киннаман) 15 лет растил дочь Ханну (Эсме Крид Майлз) вдалеке от людей в лесах северной Польши, надеясь, что привитые девочке смертоносные навыки уберегут её от опасности. Но в какой-то момент дочь сбегает из-под опеки отца и отправляется в тяжёлое и опасное путешествие, спасаясь от преследования матёрого агента ЦРУ Мариссы (Мирей Инос) и пытаясь узнать всю правду о себе.

Режиссирует Сара Адина Смит («Легион»). Сценарист полнометражного оригинала Дэвид Фарр отвечает за сюжет и выступает исполнительным продюсером наряду с Марти Адельштейном и Бекки Клементс. Производством заведуют NBCUniversal International Studios и Amazon Studios. Съёмки проходили в Венгрии, Словакии, Испании и Великобритании.