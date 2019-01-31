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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Виктория Педретти сыграет во втором сезоне триллера «Ты»

Второй сезон переехавшего на Netflix сериала «Ты» обзавёлся исполнительницей главной женской роли — в 10-серийном продолжении психологического триллера сыграет Виктория Педретти («Призрак дома на холме»).

Первый сезон, основанный на романе Кэролайн Кепнес, рассказывает о том, как влюбившийся в покупательницу Бек (Элизабет Лэил) менеджер книжного магазина Джо (Пенн Бэджли) использует всю доступную в интернете информацию для организации их знакомства и совместного счастья. Джо так увлекается, что с маниакальной настойчивостью устраняет любые преграды.

Второй сезон — экранизация книги-продолжения «Спрятанные тела» — расскажет о жизни Джо в Лос-Анджелесе. Там он знакомится с девушкой по имени Лав Куинн (Педретти), мечтающей стать шеф-поваром. Её совершенно не привлекает мир социальных сетей, брендов и саморекламы — Лав предпочитает жить реальной жизнью. Ей знакома боль утраты, и в Джо она признаёт родственную душу, не зная страшной правды о прошлом своего нового знакомого.

Грег Берланти («Флэш») и Сэра Гэмбл («Волшебники») продолжат работать над сценарием и по-прежнему числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Сарой Шехтер, Лесли Моргенштейном и Джиной Джироламо. Производством занимается Warner Horizon Television.

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Темы
 
Ты
 
Жучка-Призрак
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Не смейте шутить насчет ее фамилии, слышите?

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