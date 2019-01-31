Роман Стивена Кинга «Противостояние» станет сериалом на CBS All Access

CBS All Access присоединился к клубу почитателей творчества Стивена Кинга. Потоковый сервис заказал съёмки 10-серийной экранизации романа «Противостояние», долгое время пребывавшего в разработке в качестве материала для полнометражного фильма. Создателем и режиссёром сериала выступает Джош Бун («Новые мутанты»), давний и преданный поклонник творчества Кинга, в течение нескольких лет пытавшийся довести книгу до киноэкранов.

Автор литературного первоисточника очень доволен тем, как всё складывается:

Я взволнован и невероятно рад, что «Противостояние» получит новую жизнь на новой платформе. Занятые в проекте люди знают наверняка, что делают. Сценарий просто бомба. Результат обещает быть запоминающимся и захватывающим. Я верю, он с головой погрузит зрителей в реальность, которая, как мы все надеемся, никогда не наступит.

Опубликованный в 1978 году постапокалиптический роман с элементами фантастики и ужасов рассказывает о том, как страшная пандемия уничтожила почти всё население планеты. Остатки человечества объединились в группы, провозгласили новый общественный строй и вступили в ожесточённое противостояние друг с другом.

Бун занимается сценарной адаптацией вместе с Беном Кавеллом («Правосудие», «Родина»), вдобавок оба входят в команду исполнительных продюсеров, где также числятся Рой Ли («Оно»), Джимми Миллер и Ричард П. Рубинштейн. За производство отвечает CBS TV Studios.