«Красная линия» — трейлер мини-сериала с Ноа Уайли

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал CBS опубликовал четырёхминутный трейлер событийного мини-сериала «Красная линия» с Ноа Уайли («Рухнувшие небеса», «Библиотекари») в главной роли. Премьера намечена на 28 апреля.

Поднимающая тему расизма восьмисерийная драма расскажет о событиях, произошедших после того, как в Чикаго белый полицейский (Ноэль Фишер) по случайности убил врача-афроамериканца, мужа Дэниела Колдера (Уайли), с которым они вместе воспитывали приёмную дочь. Это история о трёх семьях, имеющих отношение к случившейся трагедии, рассказанная от лица каждой из них.

Пилотную серию сняла Виктория Махони («Цыганка») по сценарию Кэйтлин Пэрриш («Супергёрл») и Эрики Уайсс. Исполнительными продюсерами выступают Ава Дюверней («Излом времени»), Грег Берланти («Стрела») и Сара Шехтер. За производство отвечает Warner Bros. Television.