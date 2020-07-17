 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Видеообзор: Ghost of Tsushima Замена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли Шоураннер «Пацанов» готовит короткометражку о приключениях Билли Бутчера Злобные бездельники возвращаются: Майк Джадж готовит ремейк «Бивиса и Баттхеда» Она существует! — «Лига справедливости» Зака Снайдера выйдет в следующем году
СЕРИАЛЫ
215
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Эрик Крипке устал от «Сверхъестественного» раньше, чем фанаты первых пяти сезонов

Первые пять сезонов «««Сверхъестественного»»» принято считать единственными лучшими за пятнадцатилетнюю историю приключений братьев Винчестеров. Монстры пугали, «Импала» ревела, трава была зеленее. Создатель и сценарист сериала Эрик Крипке поностальгировал по былым дням со своей коллегой и преемницей на посту шоураннера Сэрой Гэмбл и рассказал, почему решил попрощаться именно на этом этапе:

Люди просто не понимают, что такое 22 эпизода. Если бы они это прочувствовали, если бы поняли творившийся ***ный хаос, чтобы подарить им то, что они любят, они пришли бы в ужас. [Смеётся]

Конечно, дело не только в том, как он задолбался. И не в пятилетнем плане на сюжет. Так бы снимал и снимал. Но:

Первые четыре года в творческом плане вообще не было проблем. Не говорю, что в пятом сезоне были, но я чувствовал странную пробуксовку по сравнению с прошлыми. Это напугало меня. Я чувствовал серьёзную ответственность за то, чтобы делать сериал настолько крутым, насколько могу, настолько долго, насколько могу… Моей главной задачей при подготовке 5 сезона стало пережить межсезонье, после которого предстояло снять 22 эпизода. Как только это стало одной из моих мотиваций, я не на шутку испугался.

 
Эрик Крипке, страшный человек

Да, когда тот, чья профессия пугать, сам чего-то боится — это повод задуматься. «Так, мне нужен кто-то, кто любит шоу не меньше меня и принесёт энергию, которую я растерял», — подумал Эрик и с чувством выполненного долга передал бразды правления на 6 и 7 сезоны Сэре.

Сейчас Крипке с энтузиазмом занимается «Пацанами», Гэмбл доколдовала над ««Волшебниками»», их последователь Джереми Карвер снимает ««Роковой патруль»», а долгожителя The CW оставили на попечение Эндрю Дэббу, начавшему свой долгий путь в сериале ещё в эру Крипке.

15 сезон «Сверхъестественного» должен был поставить финальную точку весной этого года, но из-за пандемии последние семь эпизодов до сих пор не вышли. Премьеру пяти из них обещают осенью, а финальный финал надо ещё доснять. Дай-то Чак.

+ Обсудить
Темы
 
Сверхъестественное
 15 маяThe CW назвал дату выхода последних серий 15 сезона «Сверхъестественного» и остальных сериалов канала 16 мартаСъёмки 15 сезона «Сверхъестественного» остановлены за две серии до финала 11 октября 2019 года«Сверхъестественное» — финальный трейлер сериала 17 апреляДжек Куэйд и Эрик Крипке работают рука об руку на сочных закадровых фото «Пацанов» 17 маяЭрик Крипке рассказал о втором сезоне «Пацанов» и грядущем важном анонсе 3 мартаКанал Syfy закрыл сериал «Волшебники» на пятом сезоне
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Найди кота: сколько супергероев вы видите на новом фото из второго сезона «Пацанов»?
 
Первые три минуты второго сезона «Пацанов»: кровь, политика и заботливый Чёрный Нуар
 
Свежий трейлер второго сезона «Рокового патруля» представляет новых злодеев и суперкоманду SeX Men

Тоже интересно

 
Участник творческой команды сериала по «Властелину колец» рассказал о проекте
 
Кино «Русский рейд» — трейлер отечественного боевика
 
Кино «Хищные птицы» — Юэн Макгрегор раскрыл сексуальную ориентацию Чёрной маски
 
Кино «Мы» — первый трейлер триллера от режиссёра фильма «Прочь»
 
Кино Дж. Дж. Абрамс покажет трейлер и объявит подзаголовок «Звёздных войн: Эпизода IX» 12 апреля
 
Создатель «Чернобыля» не прочь посвятить продолжение сериала жизни в Советском Союзе
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
СкороЕВА (аудио)

Выйдут в июле

18 СбТелеовощи (аудио)
19 ВсТелеовощи (видео)
19 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
23Ноль кадров в секунду – 325: По нормам инклюзивности
 
10ЕВА
 
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 101: Ubisoft Forward
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
2Телеовощи – 348: Юра и Лев скрещивают мечи
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru