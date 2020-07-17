Эрик Крипке устал от «Сверхъестественного» раньше, чем фанаты первых пяти сезонов

Первые пять сезонов «««Сверхъестественного»»» принято считать единственными лучшими за пятнадцатилетнюю историю приключений братьев Винчестеров. Монстры пугали, «Импала» ревела, трава была зеленее. Создатель и сценарист сериала Эрик Крипке поностальгировал по былым дням со своей коллегой и преемницей на посту шоураннера Сэрой Гэмбл и рассказал, почему решил попрощаться именно на этом этапе:

Люди просто не понимают, что такое 22 эпизода. Если бы они это прочувствовали, если бы поняли творившийся ***ный хаос, чтобы подарить им то, что они любят, они пришли бы в ужас. [Смеётся]

Конечно, дело не только в том, как он задолбался. И не в пятилетнем плане на сюжет. Так бы снимал и снимал. Но:

Первые четыре года в творческом плане вообще не было проблем. Не говорю, что в пятом сезоне были, но я чувствовал странную пробуксовку по сравнению с прошлыми. Это напугало меня. Я чувствовал серьёзную ответственность за то, чтобы делать сериал настолько крутым, насколько могу, настолько долго, насколько могу… Моей главной задачей при подготовке 5 сезона стало пережить межсезонье, после которого предстояло снять 22 эпизода. Как только это стало одной из моих мотиваций, я не на шутку испугался. Эрик Крипке, страшный человек

Да, когда тот, чья профессия пугать, сам чего-то боится — это повод задуматься. «Так, мне нужен кто-то, кто любит шоу не меньше меня и принесёт энергию, которую я растерял», — подумал Эрик и с чувством выполненного долга передал бразды правления на 6 и 7 сезоны Сэре.

Сейчас Крипке с энтузиазмом занимается «Пацанами», Гэмбл доколдовала над ««Волшебниками»», их последователь Джереми Карвер снимает ««Роковой патруль»», а долгожителя The CW оставили на попечение Эндрю Дэббу, начавшему свой долгий путь в сериале ещё в эру Крипке.

15 сезон «Сверхъестественного» должен был поставить финальную точку весной этого года, но из-за пандемии последние семь эпизодов до сих пор не вышли. Премьеру пяти из них обещают осенью, а финальный финал надо ещё доснять. Дай-то Чак.