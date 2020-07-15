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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comtvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Трагикомедия «Шучу» с Джимом Керри завершилась на втором сезоне

Кабельный канал Showtime попрощался с сериалом Дэйва Холстейна «Шучу» после второго сезона. Трагикомедия с Джимом Керри в главной роли презентовала свою последнюю серию в марте, и продолжение отличилось сильным падением рейтингов.

По сравнению с первым сезоном показатели второго в ключевом демо «18–49 лет» снизились на 74%, а по общему количеству зрителей оказались ниже на 63%. В итоге второй сезон «Шучу» стал одним из самых низкорейтинговых на канале.

Керри сыграл Джеффа — сказочного богача и легенду детского телевидения, чей культовый персонаж Мистер Пиклз одаривал добром и мудростью два поколения американцев, выросших на его передачах. По горькой иронии, когда личная жизнь телезвезды начинает рушиться, все богатства сценического арсенала Джеффа не в состоянии ему помочь.

Вместе с Джимом Керри в сериале снимались Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Коул Аллен и Джульет Моррис. Исполнительными продюсерами наряду с Керри и Холстейном выступали режиссёр первого сезона Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума»), Джейсон Бейтман, Джеймс Гаравенте, Раффи Адлан и Майкл Агилар.

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