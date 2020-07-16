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«Пацаны» в сборе на свежем кадре второго сезона

Продолжение кровавой сатиры стартует только в сентябре, а в сети продолжают появляться новые промо-материалы второго сезона «Пацанов». На этот раз эксклюзивом со зрителями поделился портал Entertainment Weekly, опубликовав свежий кадр, где вся команда главных героев собралась в своём убежище после тяжкого трудового дня. Очередная визуальная отсылка к комиксу-первоисточнику Гарта Энниса.

Как известно, в продолжении безбашенной экшен-комедии Эрика Крипке матёрый Билли Бутчер (Карл Урбан) и его ребята окажутся в крайне незавидном положении беглых преступников, на которых открыла охоту супергеройская «Семёрка».

Кадры из сериала «Пацаны»
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