 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Skydance Television Видеообзор: Ghost of Tsushima Лучшее аниме осени 2019 года Неделя аниме на «КГ» — главные новости 22–28 июня Студия Trigger сделает для CD Projekt RED аниме-спин-офф Cyberpunk 2077
1
СЕРИАЛЫ
251
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Запретная связь Кейт Мары и Ника Робинсона в трейлере драмы «Учительница»

Кабельный канал FX опубликовал трейлер 10-серийного мини-сериала «Учительница» с Кейт Марой («Карточный домик») и кейт мара мара («Мир Юрского периода») в главных ролях. Премьера драмы о порицаемых обществом и преследуемых по закону отношениях состоится 10 ноября.

Многосерийная адаптация одноимённого фильма Ханны Фидель расскажет о преподавательнице средней школы, вступившей в противозаконные сексуальные отношения с одним из своих учеников. Разочаровавшаяся в браке молодая Клэр (Мара) совсем недавно преподаёт английский в провинциальной школе в Техасе, где учится успешный старшеклассник Эрик (Робинсон). Попытка сбежать от одиночества приводит Клэр прямиком в объятия школьника.

Фидель срежиссировала мини-сериал по собственному сценарию. Она также числится его исполнительным продюсером вместе с Кейт Марой, Майклом Костиганом, Джейсоном Бейтманом («Озарк») и Дэнни Броклхёрстом. За производство отвечает FX Productions.

Постер:

Постеры сериала «Учительница»
1 Обсудить
Темы
 
Видео Учительница
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок летнего сезона 2010 года
 
Аниме Новое аниме весны 2015 года
 
Аниме С её стороны, с её стороны...

Тоже интересно

 
Кино Авиакомпании вырезали сцену лесбийского секса из режиссёрского дебюта Оливии Уайлд
 
Кино Минкульт введёт потолок в 35% сеансов для каждого иностранного фильма
 
Кино Ридли Скотт каким-то образом решает судьбу будущего «Чужого»
 
Кино A Whole New World — целая сцена из «Аладдина»
 
Игры Авторы Black Mesa наконец-то показали дополнение Xen
 
Игры Diablo IV — CG-ролик, геймплейный трейлер и первые детали
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
19:30КГ играет: Игровой коллаж № 44
 

Выйдут в сентябре

 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
9ЕВА
 
 
21Телеовощи – 356: Но в конце было хорошо
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 425: Билл, Тедд и Ануар
 
6Ноль кадров в секунду – 332: Be Excellent to Each Other
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 103: Интервью с главой Sobaka Studio
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru