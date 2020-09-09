Запретная связь Кейт Мары и Ника Робинсона в трейлере драмы «Учительница»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX опубликовал трейлер 10-серийного мини-сериала «Учительница» с Кейт Марой («Карточный домик») и кейт мара мара («Мир Юрского периода») в главных ролях. Премьера драмы о порицаемых обществом и преследуемых по закону отношениях состоится 10 ноября.

Многосерийная адаптация одноимённого фильма Ханны Фидель расскажет о преподавательнице средней школы, вступившей в противозаконные сексуальные отношения с одним из своих учеников. Разочаровавшаяся в браке молодая Клэр (Мара) совсем недавно преподаёт английский в провинциальной школе в Техасе, где учится успешный старшеклассник Эрик (Робинсон). Попытка сбежать от одиночества приводит Клэр прямиком в объятия школьника.

Фидель срежиссировала мини-сериал по собственному сценарию. Она также числится его исполнительным продюсером вместе с Кейт Марой, Майклом Костиганом, Джейсоном Бейтманом («Озарк») и Дэнни Броклхёрстом. За производство отвечает FX Productions.

Постер: