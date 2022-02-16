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Книга Бобы Фетта

The Book of Boba Fett

Как полюбить песок

Как-то так вышло, что некогда самый популярный из персонажей третьего плана, наконец-то получив собственный сериал, вдруг оказался не нужен никому, в первую очередь, создателям проекта. Подтверждением этого тезиса служат эпизоды, где главного героя вовсе нет, или он появляется на пару минут, а внимание сосредоточено на персонажах из другого сериала. И наблюдая подобное безобразие, невозможно избавиться от чувства, что ответственным лицам было попросту плевать на «Книгу Бобы Фетта», а сценарий писался в перерывах между занятиями чем-то действительно важным.

Всё выглядит так, будто авторы просто не смогли придумать сюжет на семь эпизодов, потому начали заполнять хронометраж чем попало. И если пятый эпизод хорош и смотрится уместно, то шестой — это просто куча фансервиса. Примитивного, халтурного и местами откровенно омерзительного фансервиса. Действительно, зачем писать важные диалоги, если можно играть на ностальгии, сводя общение персонажей к отсылкам и клише? А ещё нам демонстрируют начало превращения Люка в мудака из сиквелов и обесценивание концовки второго сезона «Мандалорца».

Сериал начинается с символического рождения протагониста, вырывающегося из пасти сарлакка, как из утробы. Символизм в этой сцене выкручен на максимум, так как Боба родом из пробирки. И все дальнейшие события ведут к его превращению в свою противоположность. В какой-то момент доходит до абсурда: некогда один из самых страшных охотников за головами теперь постоянно огребает и не способен в одиночку выстоять ни в одном бою, кроме финального. Это выглядит странно, ведь буквально недавно он лихо мочил всех подряд в «Мандалорце». И если бы он не дебютировал там, перемена характера выглядела бы естественно, а так возникает ощущение, что Боба переобувается на лету, благо ракетный ранец позволяет.

Решение изменить характер и род деятельности героя вполне ожидаемо: в амплуа крутого охотника за головами теперь выступает Мандалорец, а Бобе остаётся лишь вспоминать, кем он был когда-то и, подобно сидабовским героям, пытаться стать кем-то другим. И в целом духовный рост и скитания героя, наполненные отсылками к «Дюне», имеют смысл, хоть новый образ и отличается от того, который сложился у зрителей за годы существования персонажа. Проблема не в том, что его история плоха — местами она прекрасна, особенно линия с песчаным народом. И непривычная для сеттинга «Звёздных войн» локальность тоже не минус: отдохнуть от бесконечных скачков по планетам и сосредоточиться на чём-то одном бывает полезно. Плохо то, что история получилась очень скомканной, и несмотря на неторопливый тон повествования, а порой и откровенную затянутость, её хватило на четыре эпизода.

Однако название сериала намекает, что Боба Фетт не является главным героем истории, он скорее пишет её. Главный герой истории — Татуин. Всё происходящее — рассказ о жизни этой планеты, а Боба служит лишь проводником. Через него сериал рассказывает о местных жителях, о силах, управляющих этим миром, и их взаимодействии, об инфраструктуре, даже немного об экологии. Таскены, подростки с имплантами, мастер, сделавший металлические кишки для Фенек Шанд, Фритаун, Мос Эспа, бандитские кланы, ранкор и банта — все они здесь с одной целью, познакомить нас с Татуином, показать, что здесь есть не только песок.

Практически не к чему придраться в плане визуального ряда. Тви’лекки слишком похожи на людей, но раз уж с недавних пор они могут иметь общее потомство с людьми — жаловаться на слишком человеческие черты лица было бы моветоном. К дизайну других рас придираться и вовсе не хочется. В отличие от сценаристов, ответственные за картинку специалисты сделали свою работу на совесть. А за бой ранкора против боевых дроидов хочется простить сериалу даже плохой во всём остальном финал. Хочется, но не получится.

Ожидаемой войны с наркокартелем не случилось — всё ограничилось одной, хоть и красивой стычкой. Казалось, сезон закончится началом конфликта, а во втором нам покажут полномасштабную войну со шпионажем, диверсиями, предательствами и героизмом. Но вышеперечисленное уместили в один эпизод, умудрившись обосрать всё дешёвыми сюжетными ходами. Самым идиотским решением было нагнетание опасности для положительных героев с последующим превращением драмы в дешёвую клоунаду. Нам показали, как всех спутников Бобы Фетта отлавливают и уничтожают, но уже через пару минут оказывается, что живы все кроме тех, на кого действительно не было плевать.

И несмотря на хорошо поставленное сражение, держащее в напряжении, уже к середине финального эпизода становится ясно, что не только главным героям, а вообще никому из хороших ребят не угрожает опасность. Видимо, в планах Lucasfilm снять спин-оффы про каждого обитателя Татуина. В первую очередь хотелось бы увидеть сериалы про банту и бакта-камеру.

   
   
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Илья Макаров
16 февраля 2022
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
69%
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Источник фотографий: Depositphotos

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