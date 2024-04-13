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Fallout

В пустыне чахлой и скупой

Попытка оспорить тот факт, что серия компьютерных игр Fallout является махровой классикой и эталонным образчиком жанра RPG, сама по себе достойна отдельной номинации в Специальной Олимпиаде. Многие игроки с теплотой в душе вспоминали своё первое (и не только) путешествие в Пустоши. Поэтому у определённой группы людей известие о готовящейся экранизации вызывало тревожные предчувствия: а ну как испоганят грязными руками прекрасное? Слишком уж свежи шрамы от предыдущих попыток перенести интерактивные развлечения в формат кино и сериалов, «Одни из нас» и «Скрежета металла» не хватит, чтобы унять эту боль.

Но с неумолимостью ударной волны экранизация случилась. Что можно о ней в итоге сказать? Хотя ответственен за проект сервис Amazon Prime Video, а не Netflix, навязчивые нотки инклюзивности и толерантности всё равно присутствуют. Но об этом позже.

История Fallout в сериальной его ипостаси разделена на несколько сюжетных линий, которые незамысловато переплетаются. Центральной можно назвать линию Люси из Убежища 33 — она отправляется на поверхность, чтобы отыскать отца, похищенного во время вторжения рейдеров. Параллельно развивается история Максимуса, послушника Братства Стали, мечтающего стать паладином в сверкающих силовых доспехах. Третьим на этом празднике жизни выступает Гуль — охотник за головами, которого наняли поймать сбежавшего из Анклава учёного с очень важным артефактом. Помимо непосредственного участия в событиях, Гуль является неиссякаемым источником флэшбеков о довоенных временах. Попутно идёт детективная история оставшихся в Убежище 33, которое соединено с Убежищами 32 и 31.

Увы, воспринимать все линии с равным интересом не получается. Всему виной лёгкая наивность сценария, местами перерастающая в вопиющую идиотию. Люси — типичная Мэри Сью, выживающая в недружелюбных условиях просто потому что потому. Авторы сами забивают на логику повествования: в одном эпизоде её наставляют, что огонь без укрытия ночью привлекает радтараканов, которые едва не сожрали девушку, но уже в другом она спокойно сидит у костра, словно и не было жизненного урока. К слову, радтараканы появляются мельком — лишь в одной сцене они хоть что-то, кроме фона, из себя представляют.

Максимус не сильно отстаёт по картонности. Понятное дело, современные сценаристы в большинстве своём — соевые дети города, но разве никого постарше над ними нет, чтобы объяснить очевидные вещи? Сирота, выросший в военизированном ордене с чёткой иерархией и строгой субординацией, не будет вести себя, как избалованный подросток из пригорода. Ближайший аналог по степени неуместности и раздражения — Финн в исполнении Джона Бойеги из Седьмого эпизода «Звёздных войн».

А вот Гуль получился молодцом, несмотря на местами резиновый грим. Видно, что над этим персонажем поработали и сценаристы, и харизматичный актёр, а по совместительству главная звезда сериала Уолтон Гоггинс. Его сыплющий остротами охотник за головами очаровывает своей крутизной. Попади такой в галантерейную лавку Минни, глядишь, и майор Маркус Уоррен выжил бы. Лицедейский талант Гоггинса настолько выгодно отличается от потуг молодых коллег, что ему дали возможность блеснуть оным и без грима — именно его персонаж появляется в большинстве флэшбеков, задавая основу для глобального конфликта и потенциального продолжения.

Собственно, только с Гулем всегда знаешь, чего ожидать: куда бы он ни пришёл, он получит своё — вопрос лишь в том, сколько человек при этом умрёт. С Люси и Максом такое не прокатит — они не проработаны настолько, что их поведение в новой локации нельзя предсказать: начнут они ссориться с местными, договариваться, действовать сообща, станут пленниками или наоборот всех убьют. Видно, что поступки писались не по принципу соответствия характеру и мировоззрению, а чтобы формально объяснить происходящее.

Повсеместная глупость распространяется и на расследование Норма, брата Люси, внутри Убежища 33. Сперва интрига немного увлекает, особенно с учётом практики разнообразных экспериментов, но чем дальше углубляется, тем больше вопросов возникает. К финалу складывается стойкое впечатление, что сценаристы просто забили на всё, что было в начале, лишь бы кое-как добраться до концовки.

Теперь прибавьте к этому визуальный стиль. Постапокалипсис получился ярким и гламурным. Выживающие в радиоактивной Пустоши люди — чересчур упитанные и ухоженные. Распорядок дня в Убежище состоит максимум из непыльной работёнки по развозу еды — производство этой самой еды тактично остаётся за кадром. Одежда подавляющего большинства выглядит не просто чистой и ухоженной — она чуть ли не вопит «Меня только-только распаковали!». Понятное дело, что мы имеем дело с художественным произведением, но стерильный пластиковый гламур можно хотя бы чуток пылью припорошить реализма ради?

Но без плюсов не обошлось. В первую очередь это, конечно, вышеупомянутый Уолтон Гоггинс и его персонаж. Во вторую можно отметить саундтрек с лёгкими нотками джаза. В-третьих — многочисленные отсылки: цитата про войну, поломка водяного чипа, бездонный багажник разбитого автомобиля, Нью-Вегас. Но не ждите только супермутантов и когтей смерти — даже банальные радтараканы появляются на экране лишь по праздникам.

В целом, сериал Fallout получился типичным детищем своего времени — лёгким, необременительным и, к сожалению, необязательным. По духу он в корне расходится с игровым первоисточником, который был попыткой совместить несовместимое: постапокалиптическое будущее и антураж ретрофутуризма, в котором это самое будущее казалась неизменно счастливым — Волт-Бой не даст соврать. И как любая посредственность, сериальный Fallout найдёт своих почитателей и ненавистников, но вехой в истории не станет. В отличие от породивших его игр.

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Алексей Абросимов
13 апреля 2024
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
87%
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