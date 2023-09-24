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Кибердеревня

Хьюстон, у нас… необычные обстоятельства

Осенью 2020 года специалист по компьютерной графике Сергей Васильев создал на YouTube канал Birchpunk («Берёзовый панк»). Там он опубликовал первый короткометражный фильм под названием «Русская кибердеревня», где объединились антураж типичной русской деревни на просторах Рязанщины и футуристические механизмы, будто прямиком пришедшие из фильмов «Чужой», «Бегущий по лезвию» или «Чаппи».

Любительский проект, начавшийся как шутка на голом энтузиазме, удачно выстрелил и обрастал продолжениями. По мере готовности на канале публикуются ролики с говорящими названиями: «Русский космопоезд», «Россия завтра: новости», «Русская кибермилиция», «Русский кибермузей», «Кибербольница». Придуманный Васильевым мир светлого завтра, где сохранились недостатки пасмурного сегодня, постепенно обрастал деталями, новыми персонажами и глубиной.

Нетривиальный сеттинг, специфический юмор и общее качество исполнения привели к росту популярности канала, что вылилось в стремление снять полноценный сериал с лаконичным названием «Кибердеревня». Режиссёром назначили бессменного Сергея Васильева, главную роль оставили за Сергеем Чихачёвым, бюджет увеличили и расширили штат специалистов по визуальным эффектам. Всё это закономерно привело к премьере — 23 сентября два эпизода из десяти стали доступны зрителям.

Самые распространенные опасения по поводу перехода в новый формат заключались в следующем: удастся ли авторам выдержать заданный роликами уровень? Всё-таки на четыре минуты хронометража смешных шуток и графических изысков нужно чуть меньше, чем на полчаса. Итоговое впечатление по просмотру первых двух эпизодов: вполне удалось, а местами стало даже лучше. Возможно, поклонники, наизусть изучившие все короткометражки Birchpunk, получат чуть меньше удовольствия, чем те, кто познакомится с тяготами марсианского фермера Николая впервые, но тут уж ничего не поделать.

Особенно сильное дежавю вызывает первая серия, действие которой разворачивается в обычной марсианской деревеньке, где Николай с семьей ведёт хозяйство. Она включает в себя практически весь дебютный ролик с YouTube, но также демонстрирует кое-что новое, в частности, раскрывает прошлое действующих лиц, обрисовывает конфликт и закладывает основу для истории. В этом плане создателей можно только похвалить — эпизод даже содержит важный сюжетный твист, который в промо-материалах не проспойлерили.

Продолжение раскрывает глубины вымышленного мира будущего, полные прямолинейных параллелей с днём нынешним. Речь не только о заброшенных деревеньках у чёрта на куличках, в которых доживают свои дни упрямые пенсионеры. И даже не об изрисованных лифтах, плацкартных космопоездах с хамоватыми киберкассиршами и неизменной «буханке» в качестве главного средства передвижения. Авторы, что называется, в теме трендов — шутки про разгул нейросетей и обилие подписок прилагаются. «Галя GPT 3.0» подтверждает.

Визуал под стать повествованию. Конечно, в первую очередь, он берёт стилистикой, а не качеством, но откровенно вырвиглазных кадров практически нет. Придраться при желании есть к чему: на панорамных кадрах можно пожаловаться на недостаток деталей, а маленький робот-помощник по части мимики и харизмы уступает даже древнему Джонни-5 из фантастической комедии «Короткое замыкание» 1986 года. Где-то можно отметить откровенное CGI задников и картинки, сетуя, что до уровня условного «Аватара» не дотягивает. Но если откровенно, это, по большей части, именно придирки — при просмотре зацикливаться на таких пустяках не хочется.

«Кибердеревня» производит крайне положительное первое впечатление. Смешные шутки, приличная картинка, нетривиальный сеттинг — всё при ней. Придраться к отдельным составляющим можно, но складывается ощущение, что делать это придётся скорее из принципа, чем по факту. Видно, что Васильев с коллегами подошли к делу основательно и старательно, не желая халтурить. Фантастическому антуражу свойственна не только некоторая лубочность и китчевость, но и вполне современные аспекты, вопросы и проблемы… простите, необычные обстоятельства, что позволяет смотреть сериал как сатиру, эдакое кривое зеркало, выпячивающее в ироничном ключе нашу с вами реальность. Барагозин не даст соврать.

   
   
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Алексей Абросимов
24 сентября 2023
 
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Кино
Читательский рейтинг
75%
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Источник фотографий: Depositphotos

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