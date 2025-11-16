Путь без цели

В начале 2024 года на FX и Hulu вышёл исторический сериал «Сёгун», очередная экранизация классического романа о нравах феодальной Японии глазами чужестранца-гайдзина. Когда проект снискал зрительскую любовь, восторженные отзывы и номинации на различные награды, стриминговый сервис Netflix посмотрел на это дело и решил: «Хочу точно так же». Возможно (но это не точно), так и зародилась идея «Последнего выжившего самурая», сериала, который ёмко характеризуют как «Игра в кальмара» про самураев».



В 2025-м интерес к японской культуре и истории ещё больше подрос — смежная игровая индустрия выпустила в течение календарного года сразу три продукта на эту тему. И если Silent Hill к теме относится опосредованно (впрочем, как и к самой серии Silent Hill), то Assassin’s Creed Shadows и Ghost of Yōtei напрямую повествуют о самураях и тяготах их бытия. Невольно подогретые информационным шумом зрители должны были и новый сериал воспринять благосклонно — хотя бы из чистого любопытства.



Сюжетная завязка начинается с войны Босин — гражданской войны в Японии, что привело к становлению периода Мэйзди. Социальные, экономические и политические изменения в стране обернулись отказом от сословия самураев — воинов с мечами объявили вне закона. Однако гордые пережитки прошлого никуда не делись, они лишь затаились в тени подобно презренным ниндзя.



Но будто одной беды истощенной нации мало, началась эпидемия — холера, настало твоё время. Обнищавшие, злые, голодные — вооруженное и тренированное отребье со всей страны с радостью откликнулось на внезапный призыв принять участие в некоем соревновании с баснословным денежным призом. Лишь прибыв в указанную точку сбора, участники узнают правила: турнир идёт на выбывание, наказание в случае проигрыша — смерть. Чтобы остаться в игре, необходимо собирать бирки, болтающиеся на шеях товарищей по спортивному мероприятию. Разумеется, лишение именного медальона означает смерть, за чем ревностно следят вооруженные огнестрелом организаторы. Ах да, при этом ещё необходимо передвигаться по торговому тракту в сторону столицы, отмечаясь в пропускных пунктах и набирая минимум очков — на всё про всё даётся один месяц.



Соревнование на выбывание, проигрыш равнозначен смерти, на кону стоит кругленькая сумма — при таких вводных неудивительно, что шоу заранее нарекли самурайской версией «Игры в кальмара». Однако при просмотре выясняется, что у проекта куда больше общих элементов с другими произведениями. Например, от недавней экранизации Стивена Кинга «Долгая прогулка» тут не только необходимость преодолеть определённое расстояние, но также минимум времени, чтобы исправить ситуацию: если в «Прогулке» давали время набрать нужную скорость, то в «Самурае» есть десять секунд, чтобы вернуть себе сорванную с шеи бирку — если её стырили с ещё живого участника. Тот, кто не успел, получает свинцовый билет на выход — десяток снайперов неустанно бдит. Правда, тут же возникает вопрос о том, как за соблюдением этого правила следить, но авторы изящно обошли его, задействовав этот аспект лишь единожды.



В наличии вайбы махровой классики — культовой «Королевской битвы» и трэшового боевика «Крутые стволы» Альберта Пьюна. Хотя первое больше известно, давно став нарицательным именем, со вторым у сабжа куда больше общего — вместо случайно попавших в замес неподготовленных гражданских (школьников), участие принимают матёрые и обученные воины, готовые рвать и метать всех, кто стоит у них на пути.



Что иронично, «Самурай» вызывает ассоциации даже с «Одними из нас» — опытный суровый вояка, потерявший дочь, сопровождает девочку-подростка через всю страну, защищая от агрессивно настроенных злопыхателей. Такая вот сборная солянка. Параллельно идёт детективное расследование Министерства внутренних дел о творимых запрещёнными самураями бесчинствах — этой сюжетной линии уделено заметно меньше времени, но она также важна для понимания общей картины в целом и политической обстановки в Японии на тот период в частности.



Надо признать, что воспринимается происходящее на экране более чем хорошо. Приятная картинка, старательная работа постановщиков, костюмеров и декораторов. Отдельное спасибо стоит сказать оператору: когда камера одним общим планом плавает посреди массовой драки, периодически получая в объектив — это создает эффект присутствия и сопричастности. Постановка боев тоже не подкачала — в наличии схватки на любой вкус: быстрые дуэли, затянутые сражения с бесконечным размахиванием, отрубленные головы и редкие, но меткие фонтаны крови, наглядная демонстрация превосходства отряда стрелков против мастера меча — и даже диаметрально наоборот. В общем, смотреть за местными потасовками не наскучивает до самого финала.



Тут самое время перейти к недостаткам. «Последний выживший самурай» — весьма добротный, качественный и увлекательный сериал, рекомендуемый к просмотру. Но всё это справедливо строго при одном условии: ни в коем разе не воспринимать его как историческую драму, а относиться как к экранизации какого-нибудь условного фэнтезийного аниме. В таком случае все вопросы к нарративной логике и прочим недочётам отпадут сами собой, а напускной пафос и вычурные позы начнут восприниматься как нечто естественное — даже появится недоумение, почему участники не выкрикивают названия ударов перед их нанесением.



А вот второй недостаток куда существеннее и запросто может отвадить часть аудитории. Дело в том, что вышедшие шесть эпизодов никоим образом не заканчивают начатую историю. Это лишь первая глава, затравка, бессмысленная без продолжения. Справедливости ради, одну арку с антагонистом всё-таки закрыли, попутно намекнув, что во втором сезоне зрителей ждёт порция свежих харизматичных персонажей — увы, среди них не затесалось ни одного афросамурая, видимо, Ubisoft зажала своих исторических консультантов для работы над сериалом.



Как бы то ни было, «Последний выживший самурай» — увлекательное, местами кровавое зрелище с красиво поставленными боями и запоминающимися персонажами, предпочитающее исторической достоверности и бытовой логике напряженное повествование в духе аниме. Ядрёный коктейль из разнообразных ингредиентов, перед употреблением просьба убедиться в отсутствии аллергии.