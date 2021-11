Не вариант

Для вступительных кадров первого сезона «Локи» пришлось покопаться в необъятной монтажной корзине Marvel. Давно знакомый эпизод в башне Тони Старка склеили чуть-чуть иначе, легко не заметить. События сериала происходят в интервале между «Мстителями» 2012 года и «Тором: Царством тьмы». Локи пойман, Кэп ищет поисково-спасательный отряд, Старк не пускает Халка в лифт. Это уже «Мстители. Финал», супергерои пытаются противостоять Таносу. Тони Старк возвращается в прошлое, чтобы забрать Тессеракт, но мгновенная карма от Халка (может, всё-таки стоило пропустить беднягу в лифт?) крушит все планы. Старк сбит с ног, кейс раскрыт, из него выпадает Куб и приземляется у ног Локи. Он поднимает Тессеракт и исчезает. Куда, никто объяснять не собирался, а потом наступила Четвёртая фаза Marvel (все проекты студии с 2021 по 2023 годы), и недосказанность открыла возможность для расширения истории одного из самых запоминающихся злодеев киновселенной.



На все времена. Всегда



Побег Локи не остался незамеченным. Его задержали охотники из Управления временными изменениями, потому что он нарушил ход Священного таймлайна (а вот у Кэпа всё получилось) и теперь должен пройти все круги бюрократического ада. Это кардинально не похоже на изначальную концепцию сериала. На стадии разработки проекта Локи хотели поместить во времена расцвета «Студии 54». «Студии 54»! Как говорится, ни слова больше. Культовый клуб, абсолютная свобода, эскапизм, первобытный гедонизм. Грандмастер позавидовал бы. Многообещающе, но несколько экстравагантно для Disney+. От идеи власти над ночной жизнью Нью-Йорка пришлось отказаться. Возможно, к лучшему. Концепция Управления временными изменениями глобальнее, потому что затрагивает Мультивселенную, а не богемную жизнь одного мегаполиса. Самим своим существованием УВИ закрывает вопрос предопределённости, указывая на то, что все полностью лишены свободы воли. Правом на существование чего-либо (по словам судьи Равонны Рейнслейер) владеют призрачные Хранители времени, и помогает им в этом она, охотники, аналитики и минитмены.



Ну и где ваши Мстители сейчас?



Для людей время кажется реальным, но если верить квантовой физике, его даже не существует. Для УВИ это точно работает, у каждого охотника есть таймпад, с помощью которого он может переместиться в любое время и пространство (прямо как в Тардис). Представим, что у меня он тоже есть, поэтому мы отправимся к руководителю Marvel Studios Кевину Файги. Он объяснял, что все продукты студии направлены на то, чтобы обратить внимание зрителя на положительных героев, а антагонисты нужны только в качестве декораций. С Локи что-то пошло не так. Ни попытка сделать его картонным в «Мстителях», ни вырезанные сцены из «Эры Альтрона» (на тестовом показе фильма своим недолгим появлением на экране Локи умудрился перетянуть всё внимание на себя. Зрители подумали, что он управляет Альтроном, и создатели картины приняли решение вырезать все сцены с Локи из фильма) не убавили фанатской любви. Единственный, кто был на стороне этого персонажа ещё до миллионов поклонников по всему миру, это режиссёр первой части «Тора» Кеннет Брана. Он возвёл внутренний конфликт Локи чуть ли не до шекспировского уровня, подарив общем-то проходному персонажу объём, сложность и противоречивость.



Во второй части «Тора» Локи умер, но зрители решили, что это трюк, фокус, очередная иллюзия трикстера. Пришлось доснимать сцену после титров. Ну и, конечно, не стоит забывать о перформансе на Comic Con. Том Хиддлстон вышел на сцену в образе Локи, пристыдил человечество в целом, Мстителей — в частности, а потом вообще назвал Кевина Файги грязным недоноском и прогнал его со сцены. Это был триумф. Ни один из злодеев КВМ не создавал подобный резонанс. Удивительно, ведь Локи даже не внушает ужас, не способен никого победить, а в первом «Торе» больше напоминает ревнивого ребёнка, чем мстительного бога. Marvel попала в тупик. С одной стороны, у неё до смешного популярный персонаж, которого глупо не использовать сольно, с другой, использовать его нельзя, потому что студия не снимает о злодеях.



Встречайте своего спасителя!



Пришлось строить арку искупления. Не впервой. Все сериалы Marvel, которые сейчас вышли на Disney+, про раскаявшихся антигероев. Аркой искупления Зимнего солдата стала помощь людям, аркой искупления Ванды стало то, что она не сделала ещё хуже, чем могла (да, так можно было!). Арка искупления Локи началась с фильма «Тор: Рагнарёк», где он с присущим ему пафосом спасает асгардцев, крича на весь радужный мост: «Встречайте своего спасителя!», и закончилась в «Мстителях. Войне Бесконечности» в печальном эпизоде с Таносом. Локи отдаёт свою жизнь, спасая Тора и всех, кто выжил на космическом корабле. Примиряется со своей сущностью, в противовес раннему отречению от семьи называет себя Одинсоном, глупейшим образом умирает, и тем не менее это конец в его пути исправления. Сериалы Marvel неразрывно связаны с фильмами Marvel, но создатели сериала «Локи» делают вид, что не в курсе. Они создали для персонажа свой путь расплаты за все прошлые ошибки. Дополнительный, ведь для Локи из УВИ Рагнарёк ещё не наступил.



Их вариант искупления — это искупление любовью. Безумно трогательно, если бы не методы в стиле «Заводного апельсина». Оригинальный характер персонажа (варианта) режут тупой пилой. Почему? Это совсем не в духе времени. Тенденция веры в изменения через боль давно прошла. Но, как говорит Мобиус, время в УВИ течёт иначе. Настолько, что неугодного Варианта исправляют средневековыми методами. Успевшие посмотреть «Сокола и Зимнего солдата», знают, что психолог у Баки была так себе, но она хотя бы не пыталась поместить его во временную петлю. К слову о психологичном подходе: в «Мстителях» Локи говорят: «Твои амбиции ничтожны и происходят из детских обид» (что не так уж далеко от истины), но Мобиус идёт дальше, заявляя, что Локи создан проигрывать. С точки зрения аналитика он ведёт себя безупречно. Делает всё, чтобы добыть информацию у Локи, создавая варианту эмоциональные качели. Восхищается, льстит, слушает, интересуется. Потом срывается, раздражается, критикует, шантажирует. Затем бросает добрую фразу «ты можешь быть кем захочешь» — в качестве компенсации. Похоже на стокгольмский синдром. Локи говорит Мобиусу, что доверять можно только себе, а через несколько дней унижений и побоев называет его своим другом. Завидная непритязательность.



Это не ваша история, мистер Лафейсон, и никогда ею не была



Отношения между Локи и Мобиусом — важная часть сериала, но не главная. Там сам-то Локи не главный, в Marvel умеют смещать акценты. Чёрная вдова получила долгожданный сольник, который больше похож на передачу дел перед увольнением (в свете конфликта Скарлетт Йоханссон с Disney это не так уж далеко от истины). Этот фильм, возможно, двухчасовой дебют Флоренс Пью в качестве следующей Чёрной вдовы, но он точно не про Наташу Романову. Как и у Локи: с первой же серии нам дают понять, что не он здесь главный. Ему говорят прямо — мы ищем настоящего преступника, не тебя, кого-то посерьёзнее, а ты так, котёнок, которого мы рано или поздно удалим за ненадобностью. На первый план заранее выдвигается более опасная версия Локи — Сильвия. Что-то среднее между Леди Локи и Чаровницей из комиксов. Из-за УВИ ей пришлось расти в мире апокалипсисов, теперь она хочет отомстить и не остановится ни перед кем, кто встанет у неё на пути, включая Локи-варианта, но в силу обстоятельств они всё же вынуждены работать вместе, чтобы выжить. Это создаёт основу для главной линии отношений в сериале.



В случае Локи и Сильвии общий враг в лице УВИ приводит их не к дружбе, а к большой любви, которая способна разнести вселенную в пух и прах. Без преувеличения! В УВИ твердят об этой аномалии, угрожающий бюрократический график ползёт вверх, но в сцене на Ламентисе-1 всё ровно. Как же так? Между Локи и Мобиусом есть химия, между Локи и Тессерактом есть химия, а здесь и сейчас только желание обнять и плакать — буквально, и после ничего не изменится. Даже в финале их решающей битвы вместо признания в любви Локи говорит: «Я просто хочу, чтобы с тобой всё было хорошо». Это импровизация Тома Хиддлстона — не самая удачная, но это хотя бы объясняет, почему Сильвия выталкивает Локи обратно в УВИ.



Проблема не в любовной линии как таковой, а в том, что она невыносимо скучна. Боги коварства, которым по тысяче лет, ведут себя как подростки, но выглядят как уставшие взрослые люди, поэтому фразы «я не сталкивался ни с чем подобным», «я даже не знаю, что мы делаем» или «я вижу перед собой ребёнка, дрожащего от холода» (как в сцене с Мобиусом у лифта) не работают. Им просто не веришь. Накалу страстей — тоже. Сцена финальной битвы Локи и Сильвии, по словам Софии Ди Мартино, вдохновлена эпизодами из фильма «Мистер и миссис Смит», но сравнить даже в голову не придёт, хотя отсылок в сериале предостаточно ко всему подряд от «Титаника» до «Телепузиков». С этим даже перебор. Например, в «Торе: Рагнарёке» в эпизоде со Стрэнджем («Я падал во тьме тридцать минут!») Локи приземляется на живот и отряхивается, и в сериале с практически идентичного ракурса точно такое же падение снято несколько раз (о том, что при каждом подъёме Локи трясёт волосами так, будто всерьёз нацелен на место в группе The Pussycat Dolls, лучше вообще молчать). Хорошо, что Лена из «Чёрной вдовы» этого не видела, а то называла бы позёркой вовсе не Наташу.



Химия не экране — это ещё не всё. Большое значение для отношений Локи и Сильвии сыграл так и не запущенный в работу сценарий Майкла Уолдрона «Худший парень в истории (и девушка, которая пришла его убить)» (The Worst Guy of All Time (And the Girl Who Came to Kill Him)) о будущем президенте США (совершенно случайно жутком нарциссе) и революционерке, которая вернулась в прошлое, чтобы его остановить. Между ними не только смертельное противостояние, но и внезапно вспыхнувшая любовь. Опасная, на грани ненависти. Подождите-ка, да это же совсем как у… Может, отношения Локи и Сильвии не работают, потому что оригинальные персонажи вынуждены примерять на себя б/у-историю? Нет, в находчивости Уолдрону не откажешь. Как в одном старом фильме: журналист не укладывается в сроки, поэтому находит свою старую статью, меняет дату, пару деталей и отправляет редактору. И так сойдёт.



К слову, сейчас Уолдрон в срочном порядке переписывает сценарий второго «Доктора Стрэнджа», потому что его таланты не вписались даже в мультивселенную безумия.



— Я Бог!

— Ты клоун!



Если бы в сценарии провисла только романтическая его часть, с этим бы ещё можно было смириться. Не удалась любовь, с кем не бывает? Беглые Локи-варианты генерируют идеи в стиле вкладышей жвачек Love is… («Любовь — это ненависть», «Любовь — это кинжал») — и на том спасибо. Но зона поражения сценария куда шире, он восстаёт против элементарных законов логики. Например, магия — ключевой элемент. На просторах интернета было видео: поклонники специально посчитали, что за все фильмы с 2011 по 2018 годы Локи использует свои способности от силы минуту экранного времени. Возлагали на сериал большие надежды, а тут раз, и УВИ, в котором магия не работает. Однако за пределами управления Локи поколдовать удаётся. Правда, нечасто и максимально нелогично, демонстрируя то огромную силу, то полное бессилие. В первых сериях он тщательно следит за одеждой, придирчиво рассматривает куртку с надписью VARIANT, говорит о стиле и, попав под дождь, сушит свою одежду с помощью магии, а потом до конца сезона полностью игнорирует свой внешний вид.



В Шуру Локи останавливает падающее здание (в пылу апокалипсиса простительно было и не заметить, но среди построек на паре зданий внезапно можно увидеть надписи НЕВСКИЙ и НКВД — просто наблюдение), а в супермаркете дерётся обыкновенным пылесосом. Он способен наколдовать салют, бумагу, перо для письма, кинжал, но не билет на поезд. Ножны для меча, но не сам меч. В прошлом Локи шёл в бой с ледяными великанами, в будущем будет сражаться с тёмными эльфами, а в настоящем его, не особо напрягаясь, выбрасывает из поезда пара обычных охранников — не ледяных и не тёмных. Всё это так непоследовательно. Путаницу в показаниях может объяснить то, что в сериале несколько сценаристов. Это могло сделать его более объёмным и разносторонним, но в итоге всё свелось к детской игре, где один рисует голову, второй туловище, третий — ноги, а потом все смотрят на то, что получилось, и смеются. Что сказать, надеюсь, ваше чувство юмора это выдержит.



Существование — это хаос. Всё бессмысленно



Любые аргументы в пользу несостоятельности прописанных сцен — мелочи, не идущие ни в какое сравнение с финальным доказательством того, что сценарий сериала скорее мёртв, чем жив (и не только он). Одно слово — Локи-лекции. Инициатива Тома Хиддлстона на правах исполнительного продюсера сериала выступить в качестве эксперта, чтобы погрузить всех в контекст истории, рассказав о своём персонаже. Ликбез для новичков. Шестичасовой… Съёмочной группе ничего не оставалось, кроме как смириться с неизбежностью внезапно прилетевшего образования, но в остальном фидбэк не заставил себя ждать. На интервью Variety Virtual TV Fest с кастом «Сокола и Зимнего солдата» и «ВандаВижна» Хиддлстона мало кто пощадил. От иронии было почти не отбиться (один Пол Беттани чего стоил со своим «думаю, во мне говорит страх, но я даже тридцатиминутного обсуждения не вынес бы»). Ну а что, это правда, новаторство настораживающее. Если продакшн-команду не отлавливали рандомно по пути в студию Marvel в Атланте, где проходили съёмки, то для лекторства причин нет. Предполагается, что в работе над сериалом заняты профессионалы, которые сами должны всё знать. Возможно, есть пара-тройка специфических деталей, которые можно уточнить, но насколько надо быть не в материале, чтобы понадобилось шесть часов для предотвращения катастрофы?



Касту углублённый экскурс в историю Локи, скорее, даже не нужен — большинство персонажей сериала встречают его впервые. Кроме Мобиуса, он с самого начала признаётся, что фанат. Оуэну Уилсону, возможно, и досталось больше всех. Он рассказывал, как Том Хиддлстон приходил к нему с тетрадкой, которую Оуэн предусмотрительно оставил на площадке, и дополнительно разъяснял то, что, по его мнению, актёр не до конца усвоил. Поразительное чутьё. В недавнем интервью Esquire Уилсон смешал в одну кучу персонажей вселенных Marvel и DC, но возмущаться не хочется, потому что эта индифферентность к КВМ не помешала ему быть убедительным в кадре. Оуэн очень органичен в своём образе, и при второстепенности роли, нарочитой обесцвеченности (седые волосы, непримечательная должность аналитика в бюрократической организации без простора для самовыражения) ему всё равно удаётся выглядеть ярко.



Тем временем Тому Хиддлстону его энциклопедические знания явно не помогают. Здесь нужна пара минут на осмысление, потому что от него подвоха ожидалось меньше всего. Он знает о Локи, наверное, уже больше, чем сам Локи, играет его больше десяти лет — что пошло не так? На фоне кучки однотипных клерков с образом бога обмана нетрудно выделяться, не делая вообще ничего, так почему не получается? В УВИ что, не работают не только магические, но и актёрские способности? Слишком неровная работа. Для актёра такого уровня — стыдная. Нет, в какие-то моменты его игра восхитительна и тут же, через секунду, вымученная (ради всех богов, зачем столько рыдать?). Вгоняет в смятение. Каким образом актёр с таким опытом, подготовкой и талантом выглядит на экране настолько беспомощно, что в пору разыгрывать Get Help?



Всерьёз обсуждать актёрскую игру Софии Ди Мартино было бы жестоко. Она обескураживающе нехаризматична (что для роли Локи-варианта очень большая проблема), постоянно экономит на выражениях лица (ближе к финальным сериям спектр сужается до двух: каменного и ещё более каменного), не скупится на штампы, позорно переигрывает, цедит фразы сквозь зубы, и это выглядит ужасно. Наверное, это она для усиления драматизма. Феерично для боевика Джейсона Стэйтема, но для сериала Marvel о боге озорства это же просто уныло. София Ди Мартино в целом неочевидный выбор что для Леди Локи, что для Чаровницы, что для их симбиоза (кого именно она пытается играть, никто так и не сказал), и это было бы отлично, умей она изобразить в кадре хоть что-нибудь. А так оправдать столь очевидный мискаст просто нечем. Хотя, возможно, это и не мискаст, в сериале Локи называет Сильвию выцветшей копией самого себя.



Сама по себе София очень милая — на интервью, прямых эфирах, встречах с фанатами. Она в хорошей форме, особенно для кормящей матери (актриса сама акцентирует на этом внимание), и подаёт пример того, как женщина может совмещать карьеру и семью. Но, к сожалению, её актёрскую игру похвалить не за что.



В сериале есть много примеров внятной актёрской игры при гораздо меньшем количестве экранного времени. Например, Ричард Грант, сыгравший олд-варианта. Он только поначалу кажется Локи с AliExpress или косплеером на Comic Con. Всё дело в неудачном костюме, никто не постарался даже слегка адаптировать жёлтое трико классического Локи из комиксов (в серии «ВандаВижна», где герои появляются на Хэллоуин в своих классических костюмах, Вижну и то дали шорты). За считанные минуты своего экранного времени Ричард Грант по-настоящему впечатляет. Ещё очень хорош Джек Вил в роли юного Локи. Его игра выглядит перспективно.



Да бросьте, на что вы рассчитывали?



В Пустоте количество Локи на квадратный метр зашкаливает. Классический Локи неуязвим (он, по сути, сам дал УВИ себя поймать), Нексус-ивент Локи-кида более чем поражает, Локи-аллигатор тоже опасный тип. И без них похвастаться было нечем, но на фоне вариантов новоприбывший Локи теряется окончательно — и даже это лучше, чем его стремление к подвигам. Сцены всех без исключения боёв в сериале очень грустны, и всё же не так печальны, как битва в Пустоте с туманом Элиотом. Похоже, на её создание вдохновила одновременно битва Дон Кихота с ветряными мельницами и чёрный дым из сериала «Остаться в живых». Перед началом сражения Локи отходит за спину Сильвии так, будто сейчас сбежит. Вся сцена снята совершенно жалким образом, а ведь идея отличная! Монстр, поглощающий любую материю на своём пути. Это могло быть очень страшно, но на экране выглядит, словно дети без игрушек вышли во двор и, чтобы было поинтереснее, фантазируют на тему страшного чудовища, размахивая палкой, подобранной на дороге.



Всё слишком уныло, будто на сериал напали дементоры и высосали из него всю жизнь. В почти агрессивном промо проекта от слова озорство (mischief) уши закладывало. Его произносили к месту и не к месту, а по факту оно было лишь в первой серии в эпизоде с Локи в образе Ди Би Купера. Критикуя варианта, Мобиус говорил Локи, что он — бог коварства, но аналитик не видит коварства в его поступках. И никто не видит! Пройдёт несколько лет, и этот вариант Локи заколдует самого Одина, поместив его в дом престарелых. Жестокая шутка, как раз в стиле бога озорства и коварства — творит зло с фантазией. После падения в бездну Локи смог договориться с самим Таносом, а в Цитадели в Конце Времён у него не клеится с самой безобидной версией Канга. Динамика изменения характера слишком быстрая, и этим не внушает доверия. На внутренние перемены нужно время, поэтому кажется, что в «Локи» не хватает пары-тройки серий.



Неожиданный флешбэк оригинального образа мы увидим один раз, естественно, тоже в Пустоте. Локи-президент появится в окружении небольшой армии всевозможных версий самого себя и будет вести себя в рамках карикатурных ожиданий: предаст другие свои варианты, они предадут его в ответ, начнётся битва за власть. Локи-вариант будет смотреть на всё это дело в древнерусской тоске, вздыхать, прятать лицо (вспоминается фраза Тони Старка Беннеру из «Войны бесконечности»: «Перед колдунами позоришь!»). Всё это, чтобы показать небольшую зарисовку личностного роста. Мол, Локи больше не такой, он вырос, стал другим. А что в этом хорошего? Локи-президент — нарцисс и зациклен на себе, но у него сильный характер, а не неоновая вывеска «пни меня» вместо. Если выбирать между этими крайностями, наверное, всё же лучше быть президентом.



Что делает Локи — Локи?



Если уж так биться за аутентичность образа, нужно знать ответ на этот вопрос. В сериале накидывают предположения: умение выживать, поражения, стиль? Из многочисленных промо можно узнать о кризисе идентичности, поиске подлинной формы. Удалось ли за всеми этими масками Локи сохранить свою личность? Есть ли там вообще что-нибудь? В сериале этих терзаний не видно — они подразумевались. Другие пробелы нереализованного сможет восполнить третья серия документального фильма «Marvel. Общий сбор». Там показано много нюансов разной степени важности. Например, на шлеме охотника B-15 есть перечёркнутые зарубки — так она ведёт счёт тем, кого удалила. Кто-нибудь это заметил? В сериале хоть раз это обозначили? Нет. В чём разница между формой охотников и минитменов? Кто-то вообще заметил эту разницу… У создателей сериала было шесть часов, чтобы показать всё, что они хотят, но сделать они это решили уже после премьеры в личных соцсетях и комментариях для прессы, которые давались чуть ли не в режиме нон-стоп. Кому нужна эта коллективная объяснительная записка в духе «что мы хотели сделать, но не смогли»?



Во втором сезоне Кейт Херрон покинет режиссёрское кресло. По официальной версии, потому что так и планировалось. Не похоже на то, но допустим. Скорее всего, дело в том, что от уровня её профессионализма всем стало очень плохо, а её саму хватило только на осаду Marvel с маниакальными презентациями. Взяла штурмом, только зачем? Фандом почти мёртв от горя и ещё лет 10 сможет показывать, что же произошло, лишь на куклах в кабинете психотерапевта. Кто займёт её место, пока неясно. Поклонники критиковали Тайку Вайтити за третью часть «Тора», особо радикальные не признавали «Рагнарёк» каноном, а теперь они же пишут твиты из серии «вернись, я всё прощу!». Всё познаётся в сравнении.



Может, высокие рейтинги «Локи» — результат отсутствия сравнения? Кажется, те, кто хвалят сериал, вышли из десятилетней комы как раз к премьере и не знают о серии фильмов о Торе и Мстителях. И то странно. Даже без бэкграунда, оценивая сериал как самостоятельное произведение, можно увидеть скромный уровень визуальных эффектов (как записаться в группу поддержки пострадавших от того, что увидели Хранителей времени?), непрофессиональную операторскую работу, сомнительную цветокоррекцию, безумно слабую режиссуру, неровную актёрскую игру и позорный сценарий. Актёры были вынуждены сами лепить своих персонажей. Так, например, Оуэн Уилсон придумал, что у Мобиуса должны быть седые волосы (чем расстроил создателей сериала, у них на аналитика были другие планы) — по аналогии с сериалом «Документалистика сегодня», в котором он играл гуру, основателя культа Отца Ра-Шобарда, ну и выглядел соответствующе: там актёру сделали седые длинные волосы и бороду. А в своём первом появлении Мобиус, чтобы расположить к разговору маленькую девочку, рисует на таймпаде человечка, просит её коснуться рисунка, и тот словно оживает. Этого не было в сценарии, но это важная деталь, которая с первых минут помогает произвести впечатление персонажу, о котором пока ничего не известно.



В «Локи» безоговорочно хороша только музыка. Она передала всё, о чём обещали анонсирующие интервью, но этого мало. Если чему и учит этот сериал, так это тому, что один в поле не воин. Можно быть сколько угодно коварным богом и сильным магом, но Мстители победят, потому что они вместе. Можно быть Томом Хиддлстоном, который пытается сыграть Локи, но какой в этом смысл, если никто тебе этого не даст? Зато роль бога озорства дадут примерить охотнику, консультанту в супермаркете, покупателю — любителю скидок, старику, ребёнку и даже аллигатору.



Это потому что я боюсь остаться один



У «Локи» были все возможности для того, чтобы стать лучшим сериалом Marvel: богатая история, ресурсы для её продолжения, лояльность аудитории. Несмотря на многочисленные сложности проекта, его главная ошибка — смысловая. «Сокол и Зимний солдат» по рейтингам замыкает тройку последних из вышедших сериалов студии, и хоть проект не стал самым удачным, он поднимает болезненную тему равенства и наследия. И (куда же без этого) показывает, что суперсолдатом делает не сыворотка, а чувство долга, моральные принципы, умение поступать правильно — и в этом смысле им может быть любой.



«ВандаВижн» сделан в формате ситкомов прошлых, но даже стилизация под мыльную оперу не мешает показать драму о принятии смерти, отчаянную попытку выстроить судьбу, которую так и не проживёшь. Этот проект открывает опустошающую истину о том, что можно иметь сокрушительную силу, но она бесполезна в попытке вернуть тех, кого любишь. Важно уметь правильно принимать утрату (Локи-вариант узнал про Рагнарёк и тут же сравнил Асгард с салатом. Что тут скажешь…)



Если главный смысл «Сокола» — равенство суперсолдат и обычных людей, «Ванды» — принятие смерти, то в «Локи» это страх одиночества, который толкает на отчаянные и безумные поступки. Всё для того, чтобы не остаться одному любой ценой: достоинства, амбиций, великой цели. В сериале любовь на определённых условиях преподносится как панацея. Да, в предыдущих проектах все тоже варятся в собственных переживаниях, но хотя бы не культивируют одну из самых банальных человеческих фобий.



Я знаю всё до определённого момента



Хуже всего то, что это бесполезно. Тот, кто остаётся, на вопрос Локи, зачем был нужен весь этот путь, ответил, что его необходимо пройти, чтобы измениться. Но Бог озорства изменчив сам по себе, ему не нужен для этого стимул, он и так изменится, это в его натуре. По этой же причине вопрос Сильвии, который она задала Локи о предательстве, кажется странным, потому что ещё одна его базовая черта — врождённая способность предавать играючи.



Бесполезен не только смысл пути Локи, в этом сериале он как персонаж бесполезен сам по себе. Его отсутствие ничего бы кардинально не изменило, разве что ускорило бы события. Сильвии не пришлось бы воевать за таймпад, застревать на Ламентисе-1, переживать самый неотвратимый апокалипсис. Она сразу бы пришла к Хранителям времени, узнала правду, отправилась сквозь Пустоту мстить Тому, кто остаётся. Она бы справилась без Локи, а Локи без Сильвии удалили бы ещё в первой серии. Локи — главный персонаж сериала, но от него ничего не зависит. Прямо парадокс Индианы Джонса.



Сериал может понравится только новой или юной аудитории, у которой критическое мышление пока не сформировано. Увы, но вкус — это то, что развивается лишь со временем. Однако страшно даже представить, что чувствуют олдскульные поклонники, которые ждали этого проекта годами. Что их может утешить, кроме веры в теорию мультивселенной? Может, в одной из них продолжение сериала начнётся с того, что Мобиус разбудит Локи, заснувшего за столом, позовёт ловить опасного варианта — и станет ясно, что всё, начиная с тестового путешествия в Помпеи до встречи с Тем, кто остаётся, просто случайный кошмар. Ведь что сны? Лишь грёзы. Игра разгорячённого воображения…