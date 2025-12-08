Спартак… Это не моё имя. (1-2 эпизоды)

Сериал «Спартак» 2010 года, фактически представлявший собой четыре мини-сериала с собственными подзаголовками, имел большой успех. Основываясь на плотном историческом материале, он умудрялся эпатировать жестокостью, кровищей, сексом и бурными повесточными веяниями ещё до расцвета самой повестки. Что поделать, времена были такие — что внутри шоу, что на съёмочной площадке. Завершился сериал в близком соответствии реальным событиям, в общем итоге оставшись в памяти многих поразительно одухотворённым зрелищем. Ведь в своей гонке за зрительским вниманием через гладиаторские бои, дворцовые интриги и обнажёнку обольстительных римлянок сериал не растерял истинного направления — экранизации грустных событий из цивилизационного прошлого, необратимо повлиявших на общественную мораль по всему миру.



Впоследствии был анонсирован, а затем отменён спин-офф про Гая Юлия Цезаря, и за последующие годы надежды на что-то новое по этой вселенной постепенно растаяли. Но последовал неожиданный анонс от канала Starz — целый сезон про Ашура.



Решение вводило в оторопь само по себе. Снимать спустя столько лет про мёртвого персонажа, к тому же вообще ни разу не героического, и который в принципе был вымышленным и вне шоу никогда не существовал? И это при наличии целого пантеона легенд из учебников? Раз уж настолько хочется кого-то воскресить, то есть же Спартак, Крикс, Эномай, Ганник — вся верхушка сопротивления. Но нет, говорит нам Стивен Денайт. Гори сарай, гори и лудус.



И на экраны «Дом Ашура» врывается с мощью мурмиллона, пробивающего с ноги врата зрительского неверия. Никакого реткона, мол, вы не поняли «Спартака», на самом деле Ашур не умирал — ничего подобного, и никаких приквелов. С первых же кадров нам напоминают: этому талантливому пройдохе отрубили башку. Всё, он отправился в преисподнюю… Где его встречает ещё более смелое камео. И тут дерзость авторской задумки лишь сильнее впечатляет. За столько лет вполне можно было бы ожидать взятия на роль загробного проводника кого угодно из оригинального каста. Но в качестве местной эринии выступает персонаж, при виде которого несколько едет крыша: действительно, времени в царстве Аида, похоже, не существует.



Ашуру припоминают его преступления и давят на больную мозоль: ты хотел, чтобы всё случилось не так? Представь, что ты жив, что именно ты убил Спартака копьём в спину, спасая жизнь Марку Крассу. Представь, что получил покровительство самого могучего заступника среди смертных, а с ним и свободу, статус, деньги, но главное — лудус Батиата. Который теперь дом Ашура. Проживи эту жизнь. И бойся желаний своих.



Так что фанаты самого дерзкого мошенника и мерзавца всея Капуи могут пить вино — Ашур снова жив, и в свои пятьдесят выглядит просто огурцом. Казалось бы, мечта, а не жизнь. Но главная мысль сериала никуда не ушла: с последствиями того, кто ты есть, встретиться всё же придётся. Если не на этом свете, то на том. Даже если сам не поймёшь, в котором из них ты сейчас пребываешь.



В оригинальном сериале Ашур всегда был персонажем немного читерским. Бывший гладиатор, избежавший рудников после поражения на арене благодаря подвешенному языку и мастерству обмана, стал теневым исполнителем грязных приказов хозяина. Пожалуй, Ашур был единственным связующим звеном между мирами хозяев и рабов, при этом презираем и теми, и другими. Всю жизнь он думал только о себе и пробивался, просачивался, телепортировался как умел и куда умел. Деньги, женщины, месть обидчикам стали его волей. Ашур был воплощением постулата, что раб мечтает не о свободе, а о своих рабах. Так что неудивительно, что пределом его амбиций в итоге стала собственная школа гладиаторов.



В которой наш антигерой, конечно же, спотыкается на каждом шагу, начав с феерического фейла — теряет обоих лучших бойцов. Первого — ввиду собственной вспыльчивости. Второго — из-за козней конкурентов, которые вдобавок его опозорили на публике. Добро пожаловать в реальный мир, сириец.



Вместе с сильными сторонами сериал сразу вываливает на зрителя и слабые. Прежде всего, отсутствие колоритных героев во всех смыслах. Спартак формально разгромлен (об успешно сбежавших за горы рабах в римских кулуарах тактично предпочитается не вспоминать), восставшие распяты на крестах, жизнь продолжается. В кадре вроде всё бодро, живо: лоснящиеся кремом для загара гладиаторы, красивые женщины, патриции в белоснежных тогах с каким-никаким характером. Честно, можно было бы ожидать худшего.



Однако в кадре остро не хватает персон уровня Солония, Глабра или, прости Юпитер, хотя бы доброго Касутия. Впрочем, есть какая-то дама по имени Касутия, но это лишь подчёркивает кризис идей. Красс и Цезарь остались лишь в виде писем, доставляемых гонцами. Новые же персонажи совершенно не мотивируют проникаться их конфликтами. Да и зачем, если развития они не получат? Шоу на короткий сезон всего, долгоиграющих интриг не будет, важных исторических событий — тоже. Не покажут же нам заговор Катилины или взятие острова Крит. Ну не тот замах у проекта, явно не тот.



Кроме того, сериал чрезмерно заигрывает с откровенным отвращением в отдельных сценах. Да, в ранних сезонах бывало и хуже — но не настолько мрачно.



После подавленного восстания Рим никуда не исчез — все помнят, что Ашур лишь псина презренная, и жив лишь благодаря влиянию Красса. А вот уважение на папирусе не нарисуешь, какие печати ни ставь. Так что шоу сразу закладывает направление: Ашур пытается сделать себе имя как ланиста, заставить Рим произносить его имя с почётом. Но в списках его гладиаторов — жалкие отбросы, которые не выживут даже в жалких ямах Капуи. Нужно что-то ещё. Нужно смелое решение, которое сотрясёт толпу.



Ну конечно, это чернокожая женщина-гладиатор.



Если закрыть уши от закономерных воплей, то прослеживается очень даже неплохая система. Повестка или нет — хрупкие воительницы, вдобавок цветные, в «Спартаке» уже были. Далеко ходить не надо — достаточно вспомнить, кто именно отправил Ашура к праотцам. Учитывая, что воспоминания нашему ланисте не стёрли, он и сам это прекрасно помнит, так что знает, на что способны недооценённые девушки, с которыми поработали опытные мастера меча. Притом Ашур и сам как бы не лыком шит, и является сильнейшим бойцом в собственном лудусе.



Сказано — сделано. И в доме Ашура появляется крайне занимательный рекрут. А шоу приобретает совсем уж фееричные возможности развития сюжета. И не факт, что от последующих серий стоит ожидать историю становления сильной и независимой. Напротив, если вспомнить, что всё происходящее на экране — это буквально предсмертный бред мужика, которого убила чернокожая женщина, то нетрудно догадаться, как мог несомненно одарённый разум Ашура ухватиться за последнюю искру жизни и интерпретировать её по-своему. Пусть и в формате воображаемого мира, где воплощены мечты. И, пожалуй, последнее, на что может надеяться наш сириец — успеть понять, что даже при иной воле богов его план выбиться в люди обречён на провал. Потому что этот персонаж не заслужил второго шанса. Никакого Элизиума ждать не приходится. Дому Ашура суждено возвыситься, чтобы пасть с большим грохотом.



Впрочем, «Спартаку» не раз удавалось обмануть зрительские ожидания. Потому и уровень интереса к проекту крайне высокий. Остаётся с нетерпением ждать новых серий.