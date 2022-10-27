 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Призрачный Гонщик» от сценариста Джейсона Аарона вышел на русском языке Сидни Суини согласилась стать космическим секс-символом в ремейке «Барбареллы» Девушки из (G)I-DLE обнажились для промо нового альбома Не в кино, так в комиксах: новые Мстители зададут жару Мефисто Издательство Dark Horse анонсировало новый комикс по «Очень странным делам»
← Все рецензии О сериалеВидео / 3Кадры / 8Постеры / 5РазноеФанарт

Винчестеры

The Winchesters

Семейное дело (Сезон 1, серии 1–2)

Крутая тачка, крутая музыка, охота на монстров и братья Винчестеры, вдвоём против целого мира. «Сверхъестественное» знало, чем завоевать сердца зрителей. Многочисленные потуги сделать спин-офф культового сериала всегда обламывались на одном простом факте — в них не было Винчестеров. Но, кажется, наконец до кого-то дошло. Теперь спасать людей и охотится на нечисть будут молодые родители Сэма и Дина. Семейное дело как-никак.

Отец ушёл на охоту и не был дома несколько дней. Где-то мы это видели? Авторы не стесняются использовать завязку «Сверхов» для раскрутки истории Джона Винчестера и Мэри тогда ещё Кэмпбелл, но оммаж отлично работает. В каждом кадре ощущается приквел именно того сериала. То тут, то там любовно упомянуты знакомые предметы, места или имена, как дань уважения создателям оригинала.

Сезон берёт с места в карьер. Знакомство с Мэри, краткий курс экзорцизма — и Джон уже изгоняет парочку демонов. Пусть в «Сверхъестественном» он не знал ни о монстрах, ни о тайном обществе Хранителей знаний, такое допущение вполне можно простить. А вот и бункер тех самых Хранителей, удобно обнаружен для базирования новоиспечённой команды охотников. Словно опасаясь, что у них не будет пятнадцати лет на экспозицию, сценаристы стараются побыстрее выложить все карты на стол. Мол, мы и пентаграммы вышивать умеем, и на машинке тоже…

Благо второй эпизод переходит к стандартному формату «монстра недели», на котором держался первоисточник. Городских легенд должно хватить ещё сезонов на десять. Только научиться бы делать нечисть реалистичнее. Ну кто сказал The CW, что он умеет делать спецэффекты? На коленке нарисованные чудовища если и вызывают ужас, то разве что собственной нелепостью. Да и краска вместо крови слишком бросается в глаза.

Что удаётся, так это атмосфера 70-х. Охотники представляются именами рок-звёзд, носят клёши и замшу, спорят, кто круче — Дэвид Кросби или Нил Янг, тусят в хиппи-коммунах. Авторы с удовольствием используют предоставленный сеттинг, не забывая о связи поколений. Мотели, машины, музыка — Америка Винчестеров как будто не изменилась за последние 50 лет. Разве что теперь героям приходится таскать с собой груду книг вместо одного мобильника с интернетом. Их железный конь ещё не «Шэви» Impala 67 года, но если сериал продлят (а это Сидаб, его точно продлят), знаменитую Детку мы увидим довольно скоро.

Если «Сверхъестественное» наживало семью годами, то здесь, будто сомневаясь, что главная пара сможет вытянуть сюжет на себе, создатели выдают ей в нагрузку целую Скуби-банду. Вместе с фургончиком. К счастью, персонажи получились разнообразные, запоминающиеся и даже почти не раздражают. В отличие от Мэри — она всё так же бесит. Этот Дин в юбке гоняет на собственном стильном авто, всеми командует и зациклена на поисках отца. Мысленно аплодируешь тому, кто ставит её на место. На контрасте мужественный и приятный Джон вызывает исключительную симпатию. Их задушевные разговоры в машине — зрелище одновременно и новое, и до боли знакомое. А порой между будущими Винчестерами повисает такое напряжение, что рассказчику вскоре должно стать максимально неловко.

Кстати, о рассказчике. Дженсен Эклс взял эту роль на себя, хотя будем откровенны — его низкий закадровый голос нужен больше для привлечения внимания, чем для каких-то сюжетных задач. И всё же для закрепления эффекта получаем ещё и камео. Забавно видеть попытку загримировать Солдатика из «Пацанов» под Дина Винчестера, но удар в ностальгию засчитан.

Сценаристов и режиссёров со стороны тоже брать не стали — стоит ли удивляться, что получилось то же «Сверхъестественное», только в профиль. Конечно, в нём нет хоррора и саспенса эры Крипке, зато есть обаяние эры Карвера. Фанаты найдут, что искали, а случайно заглянувшие зрители получат развлечение на вечер-другой. Ведь «Винчестеры», как и их предшественник, всё ещё лучше большинства шедевров The CW.

   
   
Поделиться:
Мария Баранова
27 октября 2022
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
70%
Ваша оценка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Винчестеры» рекордно стартовали на The CW
 
Супермен в гостях у Винчестеров — Том Уэллинг записался в приквел «Сверхъестественного»
 
Новые сериалы недели: экранизация «Шантарама» с Чарли Ханнэмом и приквел «Сверхъестественного»

Тоже интересно

 
Кино Рассел Кроу слетает с катушек в трейлере экшен-триллера «Неистовый»
 
Игры Ролевая игра Cyberpunk 2077 больше никому не нужна
 
Кино Джон Клиз из «Монти Пайтона» поиздевался над защитниками прав трансгендеров: «В глубине души я женщина-полицейский из Камбоджи»
 
Кино «Почему Disney так боится публичного разбирательства?» — адвокат Скарлетт Йоханссон всё объяснил
 
Сериал «Чики» обвиняют в пропаганде гомосексуализма и феминизма
 
Кино Тайка Вайтити: «Рагнарёк» покажется крайне заурядным в сравнении с «Тором 4»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 445: Спермобиоз разума
 
3ЕВА – 501: (Не) скучающие божества
 
0Телеовощи – 467: Орки-инцелы
 
3ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 538: «Клерки 3», «Ночной оборотень», Дуэйн «Спаситель Всея DC» Джонсон
 
4Ноль кадров в секунду – 444: Инвалиды Готэма
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Телеовощи – 466: Тайна какого-то мужика
 
5ЕВА – 499: За безопасный [меч]
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 537: «Сердце Пармы», «Телефон мистера Харригана», «Восставший из ада»
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru