Семейное дело (Сезон 1, серии 1–2)

Крутая тачка, крутая музыка, охота на монстров и братья Винчестеры, вдвоём против целого мира. «Сверхъестественное» знало, чем завоевать сердца зрителей. Многочисленные потуги сделать спин-офф культового сериала всегда обламывались на одном простом факте — в них не было Винчестеров. Но, кажется, наконец до кого-то дошло. Теперь спасать людей и охотится на нечисть будут молодые родители Сэма и Дина. Семейное дело как-никак.



Отец ушёл на охоту и не был дома несколько дней. Где-то мы это видели? Авторы не стесняются использовать завязку «Сверхов» для раскрутки истории Джона Винчестера и Мэри тогда ещё Кэмпбелл, но оммаж отлично работает. В каждом кадре ощущается приквел именно того сериала. То тут, то там любовно упомянуты знакомые предметы, места или имена, как дань уважения создателям оригинала.



Сезон берёт с места в карьер. Знакомство с Мэри, краткий курс экзорцизма — и Джон уже изгоняет парочку демонов. Пусть в «Сверхъестественном» он не знал ни о монстрах, ни о тайном обществе Хранителей знаний, такое допущение вполне можно простить. А вот и бункер тех самых Хранителей, удобно обнаружен для базирования новоиспечённой команды охотников. Словно опасаясь, что у них не будет пятнадцати лет на экспозицию, сценаристы стараются побыстрее выложить все карты на стол. Мол, мы и пентаграммы вышивать умеем, и на машинке тоже…



Благо второй эпизод переходит к стандартному формату «монстра недели», на котором держался первоисточник. Городских легенд должно хватить ещё сезонов на десять. Только научиться бы делать нечисть реалистичнее. Ну кто сказал The CW, что он умеет делать спецэффекты? На коленке нарисованные чудовища если и вызывают ужас, то разве что собственной нелепостью. Да и краска вместо крови слишком бросается в глаза.



Что удаётся, так это атмосфера 70-х. Охотники представляются именами рок-звёзд, носят клёши и замшу, спорят, кто круче — Дэвид Кросби или Нил Янг, тусят в хиппи-коммунах. Авторы с удовольствием используют предоставленный сеттинг, не забывая о связи поколений. Мотели, машины, музыка — Америка Винчестеров как будто не изменилась за последние 50 лет. Разве что теперь героям приходится таскать с собой груду книг вместо одного мобильника с интернетом. Их железный конь ещё не «Шэви» Impala 67 года, но если сериал продлят (а это Сидаб, его точно продлят), знаменитую Детку мы увидим довольно скоро.



Если «Сверхъестественное» наживало семью годами, то здесь, будто сомневаясь, что главная пара сможет вытянуть сюжет на себе, создатели выдают ей в нагрузку целую Скуби-банду. Вместе с фургончиком. К счастью, персонажи получились разнообразные, запоминающиеся и даже почти не раздражают. В отличие от Мэри — она всё так же бесит. Этот Дин в юбке гоняет на собственном стильном авто, всеми командует и зациклена на поисках отца. Мысленно аплодируешь тому, кто ставит её на место. На контрасте мужественный и приятный Джон вызывает исключительную симпатию. Их задушевные разговоры в машине — зрелище одновременно и новое, и до боли знакомое. А порой между будущими Винчестерами повисает такое напряжение, что рассказчику вскоре должно стать максимально неловко.



Кстати, о рассказчике. Дженсен Эклс взял эту роль на себя, хотя будем откровенны — его низкий закадровый голос нужен больше для привлечения внимания, чем для каких-то сюжетных задач. И всё же для закрепления эффекта получаем ещё и камео. Забавно видеть попытку загримировать Солдатика из «Пацанов» под Дина Винчестера, но удар в ностальгию засчитан.



Сценаристов и режиссёров со стороны тоже брать не стали — стоит ли удивляться, что получилось то же «Сверхъестественное», только в профиль. Конечно, в нём нет хоррора и саспенса эры Крипке, зато есть обаяние эры Карвера. Фанаты найдут, что искали, а случайно заглянувшие зрители получат развлечение на вечер-другой. Ведь «Винчестеры», как и их предшественник, всё ещё лучше большинства шедевров The CW.