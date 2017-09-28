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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Чеви Чейз, Энди Макдауэлл и Ричард Дрейфусс сыграют в комедии «Последний смех» от Netflix

Оригинальный телефильм Netflix «Последний смех» (The Last Laugh) обзавёлся внушительным актёрским составом — к проекту примкнули не нуждающиеся в представлении Ричард Дрейфусс («Челюсти», «Близкие контакты третьей степени»), Чеви Чейз («Сообщество») и Энди Макдауэлл («День сурка»). Компанию им составят Льюис Блэк («Мейдофф»), Кейт Микуччи («Теория большого взрыва») и Крис Парнелл («Студия 30»).

В центре сюжета — талантливый агент и вдовец Аль Харт, который спустя 50 лет воссоединяется со своим бывшим клиентом Бадди Грином, некогда променявшим многообещающую карьеру стэндап-комика на спокойную семейную жизнь. Аль убеждает Бадди выступить в предсмертном туре по Штатам, и тот в полной мере ощущает вкус жизни, которая у него могла бы быть.

Режиссёром и сценаристом проекта выступает специализирующийся на независимом кино обладатель «Золотой малины» Грег Притикин («Муви 43»). Исполнительным продюсером значится Роб Пэрис («Гамбит»»). Съёмки фильма стартовали на этой неделе в Новом Орлеане.

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