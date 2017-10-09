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Сборы фильмов в США за 6–8 октября: «Бегущий по лезвию 2049» не оправдал кассовых надежд
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Никаких чудес для «Бегущего по лезвию 2049» в прокате — всего $ 32,7 млн за первый уик-энд для фильма, который стоил $ 150 млн. В североамериканском прокате «ленты не для рядового зрителя» собирали получше. Вот возьмём «Интерстеллар» режиссёра Кристофера Нолана-Гения — $ 47,5 млн. Или «Марсианина» — $ 54,3 млн. Можно вспомнить «Гравитацию» ($ 55,7 млн) или «Прометея» ($ 51 млн). Увы, но «Бегущий» стоит рядом с «Гранью будущего» ($ 28,7 млн) и «Обливионом» ($ 37 млн).

То есть сиквелу как-то не везёт — наверное, плохая наследственность. Международная касса обширнее — $ 50,2 млн. Остаётся верить в выносливость ленты и в возможный культовый статус. Окупаемость обязательно придёт, лет этак через пять.

Другая новинка — драма «Между нами горы» — разжилась $ 10,1 млн, но с 35-миллионным бюджетом больше и не нужно. Понилюбы в минувшие выходные были явно не в настроении сорить деньгами, поэтому мультик «My Little Pony в кино» ограничился $ 8,8 млн.

А вот ужастик «Оно» можно легко перепутать с продолжением какого-нибудь легендарного фильма (исключительно по сборам). Раньше хорроры так много не зарабатывали: $ 305,2 млн в Северной Америке и $ 298,8 млн на международных территориях. Вместе получается больше шестисот миллионов. Ёшкин кот!

Ещё «Kingsman: Золотое кольцо» смог дойти до $ 80 млн в Штатах и собрать $ 173,6 млн за границей (пока без Китая, Японии и Франции). Оригинал закончил кинопрокат с $ 414,3 млн, у второй части пока что $ 253,5 млн.

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Alverionkun
Лучший комментарий
+55

Безотносительно фильма, который хороший. Меня удивляет количество самодовольных снобов, которые ставят себя выше всех вокруг и считают окружающих идиотами. Хватит уже, если прокатчик обосрался с рекламой и не смог выгодно представить для зрителя фильм, Это, между прочим, не какой-нибудь европейский арт-хаус, а продолжение легендарного фильма с популярными актерами. Уж как минимум на названии и Форде с Лето могли бы и заработать денег
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