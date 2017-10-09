Сборы фильмов в США за 6–8 октября: «Бегущий по лезвию 2049» не оправдал кассовых надежд

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млнНед.
- 1Бегущий по лезвию 2049
Blade Runner 2049$ 31,54058
$ 7 769$ 31,51
- 2Между нами горы
The Mountain Between Us$ 10,13088
$ 3 271$ 10,11
- 3
↓1Оно
It$ 9,7−42,9%3605
$ 2 678$ 304,95
- 4My Little Pony в кино
My Little Pony: The Movie$ 8,82528
$ 3 481$ 8,81
- 5
↓4Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman 2: The Golden Circle$ 8,1−52,2%3488
$ 2 322$ 80,03
- 6
↓3Сделано в Америке
American Made$ 8,1−51,9%3031
$ 2 663$ 30,42
- 7
↓3Лего Ниндзяго Фильм
The Lego Ninjago Movie$ 6,8−42,0%3611
$ 1 869$ 43,83
- 8
↑3Виктория и Абдул
Victoria and Abdul$ 4,1+279,2%732
$ 5 658$ 6,03
- 9
↓4Коматозники
Flatliners$ 3,8−42,2%2552
$ 1 489$ 12,32
- 10
↓4Битва полов
Battle of the Sexes$ 2,4−29,8%1822
$ 1 317$ 7,73
Никаких чудес для «Бегущего по лезвию 2049» в прокате — всего $ 32,7 млн за первый уик-энд для фильма, который стоил $ 150 млн. В североамериканском прокате «ленты не для рядового зрителя» собирали получше. Вот возьмём «Интерстеллар» режиссёра Кристофера Нолана-Гения — $ 47,5 млн. Или «Марсианина» — $ 54,3 млн. Можно вспомнить «Гравитацию» ($ 55,7 млн) или «Прометея» ($ 51 млн). Увы, но «Бегущий» стоит рядом с «Гранью будущего» ($ 28,7 млн) и «Обливионом» ($ 37 млн).
То есть сиквелу как-то не везёт — наверное, плохая наследственность. Международная касса обширнее — $ 50,2 млн. Остаётся верить в выносливость ленты и в возможный культовый статус. Окупаемость обязательно придёт, лет этак через пять.
Другая новинка — драма «Между нами горы» — разжилась $ 10,1 млн, но с 35-миллионным бюджетом больше и не нужно. Понилюбы в минувшие выходные были явно не в настроении сорить деньгами, поэтому мультик «My Little Pony в кино» ограничился $ 8,8 млн.
А вот ужастик «Оно» можно легко перепутать с продолжением какого-нибудь легендарного фильма (исключительно по сборам). Раньше хорроры так много не зарабатывали: $ 305,2 млн в Северной Америке и $ 298,8 млн на международных территориях. Вместе получается больше шестисот миллионов. Ёшкин кот!
Ещё «Kingsman: Золотое кольцо» смог дойти до $ 80 млн в Штатах и собрать $ 173,6 млн за границей (пока без Китая, Японии и Франции). Оригинал закончил кинопрокат с $ 414,3 млн, у второй части пока что $ 253,5 млн.