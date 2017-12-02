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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

«Титаны» — промо-арт

Многосерийный супергеройский боевик «Титаны» обзавёлся первым промо-артом, демонстрирующим костюм одного из главных героев сериала — Дика Грейсона (Брентон Туэйтс). В целом наряд Робина довольно точно копирует одеяние из комиксов. Осталось дождаться, когда покажут костюмы остальных членов команды.

Приключенческий боевик по вселенной DC рассказывает о том, как Дик Грейсон, известный также под именем Робин, выходит из тени Бэтмена, чтобы возглавить команду супергероев — борцов за справедливость. Под прозвищем Найтвинг парень будет воевать против зла вместе со Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Ястребом (Алан Ритчсон), Голубем (Минка Келли) и Бистбоем (Райан Поттер).

Пилот снимет Брэд Андерсон («Машинист») по сценарию Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Дискавери») и Грега Берланти («Флэш»). Производство курирует Warner Bros. TV. Премьера состоится на совместном потоковом сервисе DC Entertainment и Warner Bros. в следующем году.

Кадры из сериала «Титаны»
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