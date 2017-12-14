 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Розыгрыш сувениров фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» Сериал о юной ведьме Сабрине перебрался с The CW на Netflix Netflix продлил «Охотника за разумом» на второй сезон Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались работать над вторым сезоном «Американских богов» Ложка дёгтя: Dishonored, часть 2
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Доминик Пёрселл сообщает о вероятном возвращении «Побега» на шестой сезон

Один из исполнителей главных ролей в сериале о воскресающих каторжниках «Побег» Доминик Пёрселл опубликовал в своём инстаграме сообщение о том, что шестой сезон проекта ушёл в работу. Телеканал FOX пока никак не комментирует ситуацию.

Бывший хит, непонятно зачем вернувшийся на пятый сезон этой весной, сенсацией не стал и рейтинговых рекордов не поставил, невзирая на возвращение в повествование большей части старых знакомых в исполнении оригинального каста, а также Линкольна Барроуза (Доминик Пёрселл) и его волшебным образом выжившего брата Майкла Скофилда (Вентворт Миллер). Видимо, завершить работу над проектом авторов не может заставить ни трагическая концовка сериала, ни счастливая.

Пятый сезон создавался под неусыпным надзором создателя и сценариста сериала Пола Шойринга, который нынче хранит молчание в отношении возможного возвращения сериала на экран. Всё, чем пока остаётся довольствоваться поклонникам истории, лаконичное сообщение Пёрселла.

5 Обсудить
Темы
 
Побег
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Tomorrow Studios и сценарист фильма «Тор: Рагнарёк» возьмутся за «Ковбоя Бибопа»
 
Кино Постер фильма The Final Break
 
Prison Break — второй трейлер пятого сезона

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-208: Едрический пурипупум
 
Кино Кевин Смит опять кинул нас с сиквелом «Джея и Молчаливого Боба»
 
Кино «Мир Юрского периода: Падшее царство» — трейлер
 
Кино Том Круз готов к «Миссии Невыполнима 6» и «Грани будущего 2»
 
Кино Плагиат? Источники вдохновения!
 
Кино Пэтти Дженкинс — официально режиссёр «Чудо-женщины 2»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика