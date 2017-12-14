Доминик Пёрселл сообщает о вероятном возвращении «Побега» на шестой сезон

Один из исполнителей главных ролей в сериале о воскресающих каторжниках «Побег» Доминик Пёрселл опубликовал в своём инстаграме сообщение о том, что шестой сезон проекта ушёл в работу. Телеканал FOX пока никак не комментирует ситуацию.

Бывший хит, непонятно зачем вернувшийся на пятый сезон этой весной, сенсацией не стал и рейтинговых рекордов не поставил, невзирая на возвращение в повествование большей части старых знакомых в исполнении оригинального каста, а также Линкольна Барроуза (Доминик Пёрселл) и его волшебным образом выжившего брата Майкла Скофилда (Вентворт Миллер). Видимо, завершить работу над проектом авторов не может заставить ни трагическая концовка сериала, ни счастливая.

Пятый сезон создавался под неусыпным надзором создателя и сценариста сериала Пола Шойринга, который нынче хранит молчание в отношении возможного возвращения сериала на экран. Всё, чем пока остаётся довольствоваться поклонникам истории, лаконичное сообщение Пёрселла.