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Экшен Funko Fusion обещает эпичный кроссовер с персонажами Universal... и дизайнами от Funko POP!

Фигурки Funko POP! — штуки вроде бы популярные (пусть и стабильно эту популярность теряющие), но очень уж налюбителя. И людей, их прямо ненавидящих, кажется не меньше, чем коллекционеров. Но в сентябре даже у у державшихся в стороне от данного феномена геймеров появится, быть может, повод им немного заинтересоваться — выход игры Funko Fusion.

Funko Fusion — дебютный проект студии 10:10 Games (собранной, вроде как, из ветеранов индустрии и поклонников инклюзвности), создаваемый по лицензиям от Funko и Universal. Благодаря последнему игроков ждёт не просто мультяшный экшен с почти неотличимыми большеголовыми модельками, а массивный кроссовер из двух с лишним десятков франчайзов, включая «Назад в будущее», «Неуязвимого», «Типа крутых легавых», «Ходячих мертвецов» и тонну прочего. Свыше шести десятков играбельных персонажей, огромное разнообразие уровней и кровавый чёрно-комедийный тон — прилагаются.

Выйдет Funko Fusion 13 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Switch.

Теги
ВидеоFunko Fusion
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Источник фотографий: Depositphotos

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