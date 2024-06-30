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Звезда «Женщины-Халка» заведёт интрижку с бугименом в пилоте мрачно-комедийного сериала «Ночной зверь»

Источник: Disney+

Хоррор-фильм «Обезьянка» по мотивам рассказа Стивена Кинга — не единственный предстоящий проект с Татьяной Маслани. У неё будет главная роль в пилотном эпизоде мрачно-комедийного сериала «Ночной зверь» (The Nightbeast) для Amazon MGM Studios. Звезда «Тёмного дитя» и «Женщины-Халка: Адвоката» не только играет в пилоте, но и продюсирует его.

Молодая мать (Маслани), неудовлетворенная своей, казалось бы, идеальной жизнью, заводит интрижку с бугименом, прячущемся в её доме в пригороде. Бугимен выглядит как привлекательный мужчина, зовущийся Ночным зверем. Героиня считает безобидную интрижку плодом своего воображения, но та начинает иметь неожиданные последствия.

Создателями «Ночного зверя» выступают Леа Рэйчел («Камеры моего сердца») и Трэвис Джексон («Хемлок Гроув»). Превратится ли пилот их проекта в полноценный сериал, станет известно позднее.

«Обезьянка» выйдет в прокат 21 февраля 2025 года.

В июле состоится премьера второго сезона брутального мультсериала «Хит-Манки» по комиксам Marvel. У него есть трейлер.

Теги
Тёмное дитя
Комментарии (2)

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