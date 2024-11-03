Первые отзывы на второй сезон «Укрытия» появились на Rotten Tomatoes

Известный онлайн-агрегатор рецензий, о котором ветеран киноиндустрии Фрэнсис Форд Коппола отзывается крайне нелестно, опубликовал первые отзывы профессиональных рецензентов на продолжение многосерийной постапокалиптики «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон.

И если верить тем торопыгам, которые успели оставить свои развёрнутые отзывы на второй сезон сериала, у него всё складывается отлично. По крайней мере, с этими самыми критиками. Сейчас у второго сезона на Rotten Tomatoes идеальный 100%-й рейтинг «свежести», правда, на основе пока всего семи рецензий.

Хвалят в целом всё понемножку. И сюжет, и атмосферу, и умение истории заинтриговать, хоть и признают, что отдельные сюжетные повороты легко угадываются, но это не такой уж и тяжкий грех, когда в повествовании хватает и грамотно выстроенной драмы, и умело нагнетаемого напряжения. Ну и Фергюсон, говорят, всю себя отдаёт роли.

Премьера второго сезона состоится 15 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+.