 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Окко», ИНН 7814665871, ID #a-42145

Токен: F7NfYUJCUneP31ojC1cr

   
Том Холланд мучительно хранил страшную марвеловскую тайну Роберта Дауни-младшего «Король и Шут. Навсегда» показал свои первые кадры со съёмок Palworld получит мобильную версию от Krafton Индустрия опасается, что провал «Джокера 2» плохо скажется на сборах «Венома 3» Фильм «Острые козырьки» показал первый кадр со звёздным новичком
• • •
 
СЕРИАЛЫ
631

Первые отзывы на второй сезон «Укрытия» появились на Rotten Tomatoes

Источник: Apple TV+

Известный онлайн-агрегатор рецензий, о котором ветеран киноиндустрии Фрэнсис Форд Коппола отзывается крайне нелестно, опубликовал первые отзывы профессиональных рецензентов на продолжение многосерийной постапокалиптики «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон.

И если верить тем торопыгам, которые успели оставить свои развёрнутые отзывы на второй сезон сериала, у него всё складывается отлично. По крайней мере, с этими самыми критиками. Сейчас у второго сезона на Rotten Tomatoes идеальный 100%-й рейтинг «свежести», правда, на основе пока всего семи рецензий.

Хвалят в целом всё понемножку. И сюжет, и атмосферу, и умение истории заинтриговать, хоть и признают, что отдельные сюжетные повороты легко угадываются, но это не такой уж и тяжкий грех, когда в повествовании хватает и грамотно выстроенной драмы, и умело нагнетаемого напряжения. Ну и Фергюсон, говорят, всю себя отдаёт роли.

Премьера второго сезона состоится 15 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+.

Теги
Укрытие
Комментарии

Ещё на эту тему

2Ребекка Фергюсон выбралась на поверхность в отрывке из второго сезона «Укрытия» 1Ребекка Фергюсон скоро вернётся на экраны во втором сезоне «Укрытия» (тизер) 11Ребекка Фергюсон выживает во втором сезоне «Укрытия»

Тоже интересно

3«Властелин колец: Война рохирримов» показал магию анимации (видео) 11Настоящий американский герой: Николас Кейдж сыграет легендарного создателя спортивной видеоигры 1Манга «Охотник × Охотник» вернулась с новой главой 1Forgotten Memories Remastered — неплохой мобильный экшен-хоррор перебирается... на Switch 4Шпионы Ричард Гир и Майкл Фассбендер на первом кадре сериала «Агентство»

Далее на КГ

0
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал Rotten Tomatoes
 0
Король монстров вернётся в новом фильме от режиссёра «Годзиллы: Минус один»
 0
У дебютного выпуска Absolute Superman будет ещё одна вариантная обложка
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Дикий робот»
 5
Ремейк «Горца» с Генри Кавиллом от режиссёра «Джона Уика» опять отложен
 0
Леонардо пришлось драться со старыми врагами в свежем выпуске перезапущенных «Черепашек-ниндзя»
 0
Комикс East of West от Image получит переиздание
 11
Аарон Тейлор-Джонсон — огонь! Новый кадр из экшена «Крэйвен-охотник»
 2
Ноль кадров в секунду. Выпуск 550: Приветы из прошлого
 5
Новый ролик аниме по «Властелину колец» тизерит эпическую битву
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Бэтмену было откровенно всё равно из-за отмены «Бэтгёрл»
 
Аниме Комедия «Добро пожаловать в Японию, госпожа эльф!» — ещё один сериал грядущего зимнего аниме-сезона