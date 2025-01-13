В трейлере триллера «Главная цель» студент находит ключ для всех цифровых замков

Потоковая платформа AppleTV+ выкатила первый трейлер драматического техно-триллера «Главная цель». Премьера сериала на указанном стриминге состоится 22 января:

Эдвард Брукс — выпускник математического факультета — скоро совершит грандиозный прорыв, когда его исследование в паттернах простых чисел даст грандиозный результат; он станет обладателем ключей ко всем компьютерным системам.

Но внезапно о себе даёт знать таинственная сила, стремящаяся уничтожить разработки главного героя. Так он оказывается в мире Тайлы Сандерс — женщины-агента из АНБ, которая получила задание наблюдать за действиями математика. Вместе они начинают разбираться в деталях мирового заговора.