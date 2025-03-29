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«Игромир» и Comic Con Russia вернутся в этом году

Источник: www.orlandocosplay.com

Помните «Игромир» и Comic Con Russia? Последний раз крупнейший совместный гик-фестиваль в нашей стране прошёл в 2019 году, а потом случились эпидемия коронавируса и банкротство организаторов ООО «КРИ». Теперь правами на оба бренда владеет «Яндекс». И уже объявили, что мероприятие наконец-то вернётся в этом году.

Первое заметное изменение заключается в смене локации. Теперь ивент на тему популярных фильмов, сериалов, видеоигр, аниме, манги, комиксов и настольных игр пройдёт в «Тимирязев Центре», а не в выставочном центре «Крокус Экспо». Второе — смена даты проведения. Раньше «Игромир» и Comic Con проходили осенью, в начале октября. В 2025 году это случится в середине декабря.

Как и раньше, один зал отдадут «Игромиру», а второй — Comic Con. В рамках фестиваля, конечно, будут конкурс косплея и автограф-сессии со специальными гостями. А на Аллее Авторов можно будет встретиться с создателями комиксов. Ну и сувениры никуда не денутся.

Первые билеты можно будет купить уже в апреле, они появятся в продаже на официальном сайте или на сервисе «Яндекс Афиша». Кстати, если вы приобрели билет на мероприятие в 2021 году (его тогда отменили), то организаторы готовы обменять их на новые. О том, как это сделать, расскажут после начала продаж.

«Игромир» и Comic Con Russia продлятся три дня — с 12 по 14 декабря.

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Комиксы
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