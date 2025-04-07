Джон Сина геройствует в новом ролике второго сезона «Миротворца»

Архитектор киновселенной DC Джеймс Ганн приводит в рабочий вид сериал «Миротворец», второй сезон которого выходит на HBO 21 августа. Из свежей записи в социальной сети Х стало известно, что Ганн закончил сведение звука на первом эпизоде, и получилось, как ему кажется, восхитительно.
И небольшой ролик для привлечения внимания:
Джон Сина опять сыграет титульного персонажа, очень своеобразного антигероя. Первый сезон сериала вышел ещё при старом режиме. Но у мистера Ганна есть чёткий подход к сохранению канона и сюжетной последовательности «что ему хочется, то и канон».
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: