Ребекка Фергюсон радуется окончанию съёмок третьего сезона сериала «Укрытие»

Стриминг Apple TV+ держит поклонников постапокалипсического сериала «Укрытие» в тонусе новостями о том, как продвигаются съёмки очередного сезона. А они уже никуда и не продвигаются, потому что официально завершены. Впереди только постпродакшен.

Опубликовали и кадр с площадки, разумеется, с исполнительницей главной роли прелестной Ребеккой Фергюсон:

Второй сезон закончился в середине января 2025 года. Точная дата выдачи новой порции эпизодов пока официально не названа. Но работают люди быстро, так что к концу текущего года могут и представить готовый продукт.

Также там снимаются Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер, Чиназа Уче и другие.