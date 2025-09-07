 
 
Метагалактический мегакинопортал
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
200

Стриминг Prime Video гарантирует съёмки первого сезона сериала по игре Life Is Strange

Источник: Square Enix

Платформа Prime Video [заказала](https://deadline.com/2025/09/life-is-strange-tv-series-prime-video-charlie-covell-1236509123/ производство целого сезона сериала по мотивам популярной видеоигры Life Is Strange. Над проектом работают Чарли Ковелл, Square Enix, Story Kitchen, LuckyChap Entertainment и Amazon MGM Studios.

Художественная адаптация расскажет о студентке по имени Макс, изучающей искусство фотографии в престижном университете. Она неожиданно обнаруживает у себя необычную способность — возможность отматывать время назад. Это открытие происходит в момент, когда Макс пытается спасти свою школьную подругу Хлою.

Вместе героини расследуют загадочное исчезновение студентки, используя сверхъестественный дар Макс. Их поиски раскрывают мрачные тайны родного города и приводят к финалу, в котором им предстоит сделать невозможный выбор — тот, что навсегда изменит их жизни.

Чарли Ковелл выступает шоураннером, создателем и исполнительным продюсером сериала.

Теги
Prime Video
Комментарии

