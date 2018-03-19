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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Дэн Хармон не возьмётся за сценарий «Рика и Морти», пока Adult Swim не одобрит четвёртый сезон

Неясность в вопросе четвёртого сезона «Рика и Морти» начинает действовать особенно нетерпеливым поклонникам на нервы. На днях появившийся в сети анимационный клип с участием Рика Санчеза и его внука Морти, конечно, привлёк должное внимание, но также пробудил подозрения в фанатской среде, подогреваемые озвученным в январе высказыванием одного из сценаристов проекта Райана Ридли о том, что никто не торопится браться за продолжение.

Предполагалось, что авторы культового мультсериала Дэн Хармон и Джастин Ройланд приложат все усилия, для того чтобы не затягивать со следующим сезоном, но не тут-то было. Ридли заявил, будто понятия не имеет, почему все так тянут с началом работы над сценарием. Причина оказалась более чем банальной. В ответ на гневный твит одного из фанатов Хармон без обиняков заявил, мол, сложновато браться за работу, когда она официально не одобрена. То бишь корень всех зол — нежелание канала Adult Swim поторопиться с официальным объявлением о продлении мультсериала на четвёртый сезон.

Что заставляет тамошнее руководство тянуть с отмашкой — неизвестно, но уж точно не отсутствие зрительского интереса — «Рик и Морти» успел обрести статус поп-культурного феномена, а рекламная продукция с изображениями персонажей разлетается как горячие пирожки.

Как бы то ни было, даже если Adult Swim объявит о продлении в ближайшие дни, в этом году четвёртого сезона зрителям можно не ждать — праздник переносится на уже и без того под завязку забитый медийными событиями 2019-й.

23 Обсудить
Темы
 
Рик и Морти
 
Nolan
Лучший комментарий
+31

Дайте угадаю: Adult Swim, в свою очередь, не хочет объявлять о продлении, пока не увидит сценарий и не оценит его?
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