В актёрский состав восьмисерийной комедии «Кемпинг» от кабельного канала HBO записалась Джульетт Льюис (фильмы «От заката до рассвета», «Август», сериал «Тайны и ложь»). Сериал основан на британском проекте за авторством Джулии Дэвис.

Примерный семьянин Уолт (Дэвид Теннант) мечтал отметить свой День рождения мирно и тихо — на природе в кругу родных. Его помешанная на организации и контроле супруга Кэтрин (Дженнифер Гарнер) вовсю старалась претворить задумку в жизнь. Но все надежды на веселье испаряются, когда к пикнику присоединяются гости: сестра Кэтрин, бывшая лучшая подруга и целая компания безбашенных приятелей. Праздник превращается в женские разборки и настоящее испытание для семейных уз. И это не считая медведей…

Джульетт Льюис сыграет обладательницу множества талантов Джандис — диджея, массажистку-целительницу и дипломированного бухгалтера. Жизнь этой дамы, меняющей мужчин и женщин как перчатки, кажется идеальной, но это далеко не так.

Помимо Теннанта, Гарнер и Льюис в сериал записались Яница Браво, Артуро дель Пуэрто, Бретт Гельман и Бриджет Эверетт.

Шоураннерами и сценаристами проекта выступают авторы «Девчонок» Лина Данем и Дженнифер Коннер. Они также числятся исполнительными продюсерами наравне с Кристин Ланган и Илен С. Лэндресс. Съёмки начнутся этой весной в Лос-Анджелесе.