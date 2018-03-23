Игру Street Fighter II: The World Warrior превратят в веб-сериал

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Производственная компания Entertainment One и продюсер Марк Гордон («Мыслить как преступник», «Последний кандидат») совместно поработают над веб-сериалом «Уличный боец» — экранизацией знаменитого игрового франчайза Street Fighter японской фирмы-разработчика Capcom.

В основу многосерийного боевика ляжет сюжетная арка второй игры в серии, известной также под заголовком The World Warrior. Центральные персонажи истории Рю, Кен, Чунь Ли и Гайл объединятся, чтобы вступить в схватку с могущественным злодеем М. Байсоном — главой крупной криминальной организации Шадалу. Пути главных героев пересекутся на мировом турнире по боевым искусствам.

Исполнительными продюсерами проекта числятся Джои Анса, Жаклин Куелла и Марк Вудинг, продюсировавшие выходивший на YouTube веб-сериал «Уличный боец: Кулак убийцы» (Street Fighter: Assassin's Fist).