 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Фурикури 2» и «Фурикури 3» — авторы, сэйю, трейлер Новости аниме — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Warhammer: Vermintide 2 Shadow of the Tomb Raider — тизер Рецензия и отзывы на игру Q.U.B.E. 2
9
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Игру Street Fighter II: The World Warrior превратят в веб-сериал

Производственная компания Entertainment One и продюсер Марк Гордон («Мыслить как преступник», «Последний кандидат») совместно поработают над веб-сериалом «Уличный боец» — экранизацией знаменитого игрового франчайза Street Fighter японской фирмы-разработчика Capcom.

В основу многосерийного боевика ляжет сюжетная арка второй игры в серии, известной также под заголовком The World Warrior. Центральные персонажи истории Рю, Кен, Чунь Ли и Гайл объединятся, чтобы вступить в схватку с могущественным злодеем М. Байсоном — главой крупной криминальной организации Шадалу. Пути главных героев пересекутся на мировом турнире по боевым искусствам.

Исполнительными продюсерами проекта числятся Джои Анса, Жаклин Куелла и Марк Вудинг, продюсировавшие выходивший на YouTube веб-сериал «Уличный боец: Кулак убийцы» (Street Fighter: Assassin's Fist).

9 Обсудить
Темы
 
Уличный боец
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Телеролик с Суперкубка фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Аниме ЕВА-143: Периодический Гринберг
 
Аниме ЕВА-138: Как Железный человек Таноса насаживал
 
HBO отменил «На грани»
 
Кино Бокс-офис США за 6–8 мая: «Первый мститель: Противостояние» собрал $ 675 млн
 
Зена готова вернуться на телеэкраны
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика