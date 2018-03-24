 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
КГ играет: Ni no Kuni II: Revenant Kingdom КГ играет: Final Fantasy XV «Сага о Винланде» — анонс аниме про викингов Новости ретро-игр — лучшее за неделю Китайские блокбастеры 2018 года
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Комикс-вселенная «Астро-Сити» отправляется на телеэкраны

Продюсерская студия FremantleMedia North America («Американские боги») приобрела права на телеэкранизацию обширной супергеройской комикс-антологии «Астро-Сити» (Astro City) от автора Курта Бьюсика и художников Брента Андерсона и Алекса Росса (дизайн персонажей и обложки). Первый выпуск был опубликован издательством Image Comics в 1995 году. С тех пор комикс-эпопея завоевала признание критиков и широкую популярность у аудитории по всему миру. Свежие выпуски выходят уже под импринтом Vertigo (DC Comics).

Литературный первоисточник насчитывает 16 отдельных сюжетных линий и более 2000 оригинальных персонажей. Все события и действующие лица объединены местом действия — вымышленным городом Астро-Сити, где обыватели живут бок о бок со впечатляющим количеством супергероев и суперзлодеев. Таким образом горожанам едва ли не каждый день приходится иметь дело с самыми необыкновенными происшествиями и чудесами.

Сценарий пилотного эпизода масштабного драматического боевика Бьюсику поможет написать Рик Александр. Оба выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Грегори Новеком («РЭД»).

2 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Второй сезон «Американских богов» будет длиннее первого
 
Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались работать над вторым сезоном «Американских богов»
 
Нил Гейман спродюсирует сериал про скользящих в другие измерения

Тоже интересно

 
Кино Постеры: «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Кино Новый кадр и описание злодеев из перезапуска «Охотников за привидениями»
 
Кино «451 градус по Фаренгейту» — тизер и новые кадры
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — промо-арт
 
Аниме ЕВА-144: КГ ушло налево
 
Кино «Лига справедливости» — трейлер с Комик-Кона с русскими субтитрами
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика