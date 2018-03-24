Комикс-вселенная «Астро-Сити» отправляется на телеэкраны

Продюсерская студия FremantleMedia North America («Американские боги») приобрела права на телеэкранизацию обширной супергеройской комикс-антологии «Астро-Сити» (Astro City) от автора Курта Бьюсика и художников Брента Андерсона и Алекса Росса (дизайн персонажей и обложки). Первый выпуск был опубликован издательством Image Comics в 1995 году. С тех пор комикс-эпопея завоевала признание критиков и широкую популярность у аудитории по всему миру. Свежие выпуски выходят уже под импринтом Vertigo (DC Comics).

Литературный первоисточник насчитывает 16 отдельных сюжетных линий и более 2000 оригинальных персонажей. Все события и действующие лица объединены местом действия — вымышленным городом Астро-Сити, где обыватели живут бок о бок со впечатляющим количеством супергероев и суперзлодеев. Таким образом горожанам едва ли не каждый день приходится иметь дело с самыми необыкновенными происшествиями и чудесами.

Сценарий пилотного эпизода масштабного драматического боевика Бьюсику поможет написать Рик Александр. Оба выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Грегори Новеком («РЭД»).