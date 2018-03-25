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Новые сериалы 26 марта — 1 апреля

Весеннее межсезонье в телевизионном мире с каждым годом всё меньше походит на затишье — кабельные и эфирные каналы вместе с потоковыми сервисами стремятся заполнить многосерийными новинками и этот период. На неделе выходят сразу шесть новых сериалов. Британский канал Sky 1 презентует ситком с Идрисом Эльбой «В конце концов», на кабельном канале AMC стартует первый сезон триллера «Террор», ABC даст отмашку сразу двум семейным комедиям — «Разделённые вместе» и «Стартап», Freeform запустит мистическую драму «Сирена», а стриминговый сервис Amazon покажет первый сезон драмеди «Опасная книга для мальчиков».

Понедельник, 26 марта

 
Премьера+
AMC
Террор The Terror

драма, триллер

В ролях Джаред Харрис, Тобайас Мензис, Киран Хайндс, Пол Рэди, Адам Нагаитис, Нив Нилсен

Создатель Дэвид Кайганич

События разворачиваются в 1847 году и повествуют об экспедиции по освоению Арктики, проходившей под руководством офицера Королевского военно-морского флота сэра Джона Франклина. Корабли «Террор» и «Эребус» отправились на исследование так называемого Северо-Западного прохода. Во время путешествия они подверглись атаке неизвестного чудовища, втянувшего участников экспедиции в жестокую борьбу за выживание.

Видео

 
Конец сезона1
TNT
Алиенист The Alienist

детектив, триллер

В ролях Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг, Брайан Джерати, Дуглас Смит, Мэттью Шир

Создатель Кэри Фукунага

Первый сезон детективного триллера завершится десятым эпизодом под названием Castle in the Sky. Кабельный канал TNT пока не сообщал, что собирается делать с сериалом дальше.

Видео

 
Конец сезона1
ABC
Хороший доктор The Good Doctor

драма

В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер

Создатель Дэвид Шор

Восемнадцатая серия под заголовком More станет заключительной для первого сезона медицинской драмы. В начале марта телеканал ABC продлил сериал на второй сезон.

Видео

Вторник, 27 марта

 
Премьера+
ABC
Разделённые вместе Splitting Up Together

комедия

В ролях Оливер Хадсон, Дженна Фишер, Оливия Кевилл, Ван Кросби, Келси Эсбиль, Сандер Томас

Создатель Эмили Капнек

Семейная комедия, основанная на одноимённом датском сериале, рассказывает историю супружеской пары, чей брак заиграл новыми красками… после развода.

Видео

 
Конец сезона3
FX
Баскетс Baskets

комедия, драма

В ролях Зак Галифианакис, Малия Пайлс, Том Проктер, Крис Маклахлин, Лиана Мендоса, Брент Уолкер

Создатель Зак Галифианакис, Луи Си Кей, Джонатан Крисел

Третий сезон многосерийной комедии завершится десятой серией под названием New Year's Eve. Кабельный канал FX пока не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе проекта.

Видео

Среда, 28 марта

 
Премьера+
ABC (US)
Стартап Alex, Inc.

комедия

В ролях Зак Брафф, Тия Сиркар, Кортни Шейн, Джон Патрик Джордан, Элиша Хениг, Элеанор Коски

Создатель Мэтт Тарсес

Главному герою Алексу Шуману уже за тридцать, у него любящая семья и вполне устроенная жизнь. Но однажды загоревшись идеей, Алекс решает бросить свою престижную работу и начать собственный бизнес.

Видео

 
Сезон6
FX
Американцы The Americans

драма, исторический

В ролях Аннет Махендру, Холли Тейлор, Роман Блат, Пол Джуд Летерски, Мэттью Риз, Кери Рассел

Создатель Джо Вайсберг

События драмы разворачиваются в пригороде Вашингтона сразу после избрания Рональда Рейгана президентом США. Филлип и Элизабет Дженнингс — агенты КГБ под прикрытием, живущие ничем не примечательной жизнью среднестатистических американцев. Разветвлённая сеть шпионов и осведомителей, сконцентрированная вокруг них, делает простое личное счастье для Дженнингсов почти недостижимой целью.

Видео

 
Сезон2
Audience
Лёд Ice

драма, криминал

В ролях Кэм Жиганде, Джереми Систо, Рэй Уинстон, Джудит Шекони, Хлоя Ист, Одри Мари Андерсон

Создатель Антуан Фукуа

В центре истории — единокровные братья Джейк и Фредди, сыновья Айзека Грина, патриарха семьи-владелицы компании G&G Diamonds, занимающейся торговлей алмазами, в том числе и на чёрном рынке Лос-Анджелеса. Когда Фредди по случайности убивает известного торговца бриллиантами, Джейку предстоит спасти от верной смерти брата и семейный бизнес. На пути к цели главному герою предстоит столкнуться с головорезами, грязными сделками, поддельными сертификатами и сотрудниками ФБР.

Видео

 
Конец сезона3
Hulu
Путь The Path

драма

В ролях Аарон Пол, Мишель Монаган, Хью Дэнси, Сара Джонс, Рокмонд Данбар, Али Ан

Создатель Джессика Голдберг

Тринадцатый эпизод Blood Moon завершит третий сезон сектантской драмы. Потоковый сервис Hulu пока не решил, стоит ли продлевать сериал на четвёртый сезон.

Видео

Четверг, 29 марта

 
Премьера+
Freeform
Сирена Siren

драма, мистика

В ролях Алекс Роу, Элайн Пауэлл, Фола Эванс-Акингбола, Йен Вердан, Рина Оуэн

Создатель Эмили Уайтселл

События мистической драмы разворачиваются в прибрежном городке Бристоль-Коув, где, как гласят местные легенды, когда-то жили русалки. Появление в городке странной незнакомки доказывает, что мифы не были выдумкой. Битва между человеком и морем принимает крайне жестокий оборот, когда подводные хищники возвращаются, чтобы вернуть себе всё, когда-то отнятое у них людьми.

Видео

 
Премьера+
Sky 1
В конце концов In the Long Run

комедия, семейный

В ролях Идрис Эльба, Джимми Экинбола, Билл Бэйли, Мадлен Аппиа, Келли Ширли, Питер Коу

Создатель Клэр Даунс, Йен Джарвис, Стюарт Лэйн, Идрис Эльба

События разворачиваются в Лондоне 80-х, где проживает семейство Исмонов. Выходцы из Сьерра-Леоне Уолтер и Эвелин прибыли в столицу 13 лет назад и неплохо справляются, зарабатывая достаточно, чтобы платить по счетам и помогать родне. Но семейной рутине приходит конец с появлением энергичного и безбашенного Валентайна — брата Уолтера, приехавшего в Великобританию погостить.

Видео

Пятница, 30 марта

 
Сезон2
Netflix
Лемони Сникет: 33 несчастья A Series of Unfortunate Events

фэнтези, приключения, драма, семейный

В ролях Малина Вайсман, Усман Элли, Мэттью Кардаропле, Нил Патрик Харрис, Джон Десантис, Луи Хайнс

Сюжет повествует о том, как трое сироток — Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлер, чьи родители погибли в пожаре, — ищут себе новый дом. Опекуном становится их дядюшка — граф Олаф, который на самом деле никакой не граф. Главной целью этого гадкого обманщика является наследство детей, которое он намерен прибрать к рукам. Попадая во всякие неприятные ситуации и переделки, храбрые детишки, тем не менее, собираются выяснить, по какой же причине произошёл страшный пожар, погубивший их родителей.

Видео

 
Премьера+
Amazon
Опасная книга для мальчиков The Dangerous Book for Boys

комедия

В ролях Крис Диамантополос, Эринн Хэйс, Гэбриел Бейтман, Дрю Логан Пауэлл, Киан Зелински, Свузи Кёрц

Создатель Брайан Крэнстон, Грег Моттола

Экранизация одноимённого детского романа-бестселлера братьев Конна и Хэла Иггульденов повествует о трёх юных братьях, после смерти отца получивших от него в наследство книгу. Она целиком состоит из напутствий родителя (всего их ровно 80) и, по сути, представляет собой инструкцию, как прожить жизнь максимально интересно и полно.

Видео

Воскресенье, 1 апреля

 
Конец сезона1
Starz
Двойник Counterpart

драма, фантастика, триллер

В ролях Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Дж. К. Симмонс, Оливия Уильямс, Сара Серайокко, Кеннет Чой

Первый сезон фантастического шпионского триллера завершится десятой серией под названием No Man's Land — Part Two. Кабельный канал Starz изначально заказал съёмки двух сезонов проекта.

Видео

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ситком с Идрисом Эльбой

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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
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