Новые сериалы 26 марта — 1 апреля

Сезон 2

Netflix

Сюжет повествует о том, как трое сироток — Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлер, чьи родители погибли в пожаре, — ищут себе новый дом. Опекуном становится их дядюшка — граф Олаф, который на самом деле никакой не граф. Главной целью этого гадкого обманщика является наследство детей, которое он намерен прибрать к рукам. Попадая во всякие неприятные ситуации и переделки, храбрые детишки, тем не менее, собираются выяснить, по какой же причине произошёл страшный пожар, погубивший их родителей.