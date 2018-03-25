Новости сериалов — лучшее за неделю

«Возрождение Черепашек-ниндзя» — тизер — в движении новая версия крутых фанатов пиццы выглядит ещё безобразнее, чем в статике.

«Летящие сквозь ночь» — ролик о создании — создатели обещают захватывающий кровавый триллер в космосе.

Дэн Хармон не возьмётся за сценарий «Рика и Морти», пока Adult Swim не одобрит четвёртый сезон — канал медлит с официальным объявлением.

«Кобра Кай» — трейлер с датой выхода — многообещающий телесиквел стартует в начале мая.

Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон сыграют в мини-сериале «Чернобыль» от HBO — драму о печально известной аварии будут снимать в Литве.

«Плащ и Кинжал» — второй трейлер — в ролике появился некий намёк на экшен.

«Импульс» — тизер-трейлер — многосерийное переосмысление полнометражного «Телепорта» срежиссировал Даг Лайман.

Съёмки третьего сезона «Последнего королевства» уже начались — об этом сообщил автор литературного первоисточника.

Игру Street Fighter II: The World Warrior превратят в веб-сериал — за дело берётся кино- и телепродюсер Марк Гордон.