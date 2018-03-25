Новости сериалов — лучшее за неделю

«Возрождение Черепашек-ниндзя» — тизер — в движении новая версия крутых фанатов пиццы выглядит ещё безобразнее, чем в статике.
«Летящие сквозь ночь» — ролик о создании — создатели обещают захватывающий кровавый триллер в космосе.
Дэн Хармон не возьмётся за сценарий «Рика и Морти», пока Adult Swim не одобрит четвёртый сезон — канал медлит с официальным объявлением.
«Кобра Кай» — трейлер с датой выхода — многообещающий телесиквел стартует в начале мая.
Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон сыграют в мини-сериале «Чернобыль» от HBO — драму о печально известной аварии будут снимать в Литве.
«Плащ и Кинжал» — второй трейлер — в ролике появился некий намёк на экшен.
«Импульс» — тизер-трейлер — многосерийное переосмысление полнометражного «Телепорта» срежиссировал Даг Лайман.
Съёмки третьего сезона «Последнего королевства» уже начались — об этом сообщил автор литературного первоисточника.
Игру Street Fighter II: The World Warrior превратят в веб-сериал — за дело берётся кино- и телепродюсер Марк Гордон.
Аманда Шулл возвращается в сериал «Форс-мажоры» — восьмой сезон юридической тягомотины уже не выглядит таким безнадёжным.