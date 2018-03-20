«Летящие сквозь ночь» — ролик о создании

Кабельный канал Syfy обнародовал ролик о создании сериала «Летящие сквозь ночь», снабжённый первыми кадрами и комментариями автора литературного первоисточника Дж. Р. Р. Мартина. Премьеру обещают осенью.

Фантастический триллер, события которого разворачиваются в будущем, повествует о восьмерых учёных и телепате, отправившихся к границе Солнечной системы на космическом корабле The Nightflyer. Исследователи надеются установить контакт со внеземной цивилизацией, однако на пути к цели переживают череду жестоких и необъяснимых происшествий. Творящееся на борту заставляет главных героев усомниться друг в друге и в себе самих, превращая экспедицию в смертельно опасный квест на выживание.

В сериале снимаются Гретхен Мол, Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, Джоди Тёрнер-Смит и Брайан Ф. О’Бирн.

Сценаристом и — с недавних пор — шоураннером проекта выступает Джефф Бюхлер («Полуночный экспресс»), который также значится исполнительным продюсером наравне с Мартином, Джином Клейном, Дагом Лайманом, Дэвидом Бартисом и другими. Пилот снял Майк Кэхилл («Волшебники»). В производстве участвуют Universal Cable Productions и Netflix.