«Плащ и Кинжал» — второй трейлер

Телеканал Freeform опубликовал второй полноценный трейлер супергеройской подростковой мелодрамы «Плащ и Кинжал». В ролик завезли экшен и драму. Двухсерийная премьера намечена на 7 июня.

До встречи друг с другом Тайрон Джонсон (Обри Джозеф) и Тэнди Боуэн (Оливия Холт) никому не осмеливались рассказать о своих суперспособностях. Тайрон связан с миром Тёмной энергии, умеет телепортироваться, перемещать предметы и людей, поглощать чужие жизненные силы. Тэнди способна силой мысли создавать кинжалы света, которые могут убивать и исцелять. Познакомившись, главные герои влюбляются друг в друга, но быстро понимают, что их чувства делают мир вокруг ещё более сложным и опасным.

Шоураннером экранизации марвеловского комикса числится Джо Покаски («Сорвиголова»), пилотный эпизод сняла Джина Принс-Байтвуд («Огнестрел»). Исполнительными продюсерами выступают Покаски и Джеф Лоэб. Производством занимаются Marvel Television и ABC Signature Studios.