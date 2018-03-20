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«Плащ и Кинжал» — второй трейлер

Телеканал Freeform опубликовал второй полноценный трейлер супергеройской подростковой мелодрамы «Плащ и Кинжал». В ролик завезли экшен и драму. Двухсерийная премьера намечена на 7 июня.

До встречи друг с другом Тайрон Джонсон (Обри Джозеф) и Тэнди Боуэн (Оливия Холт) никому не осмеливались рассказать о своих суперспособностях. Тайрон связан с миром Тёмной энергии, умеет телепортироваться, перемещать предметы и людей, поглощать чужие жизненные силы. Тэнди способна силой мысли создавать кинжалы света, которые могут убивать и исцелять. Познакомившись, главные герои влюбляются друг в друга, но быстро понимают, что их чувства делают мир вокруг ещё более сложным и опасным.

Шоураннером экранизации марвеловского комикса числится Джо Покаски («Сорвиголова»), пилотный эпизод сняла Джина Принс-Байтвуд («Огнестрел»). Исполнительными продюсерами выступают Покаски и Джеф Лоэб. Производством занимаются Marvel Television и ABC Signature Studios.

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Видео Плащ и Кинжал
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