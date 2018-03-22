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«Кобра Кай» — трейлер с датой выхода

Видеосервис YouTube Red опубликовал полноценный трейлер телесиквела «Парня-каратиста» под названием «Кобра Кай». Юмор, карате и атмосферный саундтрек радуют. А ещё протагонист с антагонистом поменялись ролями. Премьерная дата уже известна — 2 мая.

Спустя 30 лет после памятного турнира 1984 года поверженный и едва не спившийся Джонни Лоуренс (Уильям Забка) заново открывает знаменитое додзё «Кобра Кай», возвращаясь на путь давней вражды с успешным и процветающим Дэниелом Ларуссо (Ральф Маччио), пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки почившего учителя мистера Мияги.

Помимо вернувшихся к главным ролям Забки и Маччио в сериале снимаются Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Аснер и другие.

Сценарий написали Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»). Харвитц и Шлоссберг срежиссировали первый сезон. Производственный процесс контролируют Sony Pictures Television Studios и Overbook Entertainment.

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Видео Кобра Кай
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