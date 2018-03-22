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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Аманда Шулл возвращается в сериал «Форс-мажоры»

В попытках не то чтобы устранить, но хотя бы уменьшить брешь в актёрском составе после ухода из сериала Джины Торрес, Меган Маркл и Патрика Джея Адамса авторы «Форс-мажоров» приняли верное решение — вернули в проект персонажа Аманды Шулл и повысили его до постоянного. Теперь восьмой сезон долгоиграющей драмы от USA Network будет выглядеть не так сиротливо.

Героиня Шулл — Катрина Беннетт — впервые появилась во втором сезоне и с тех пор время от времени гостила в повествовании, а потом надолго исчезла из мира юридических склок, поскольку актриса получила главную женскую роль в многосерийной фантастике «12 обезьян». Когда съёмки финального сезона проекта Syfy завершились, освободившуюся Аманду Шулл позвали обратно в «Форс-мажоров». Бывшая ассистентка Льюиса Литта вернётся в фирму на правах младшего партнёра.

В феврале в восьмой сезон записалась Кэтрин Хейгл («Положение дел», «Сомнение»), а до участника постоянного состава был повышен персонаж Дьюли Хилла («Ясновидец»). Из старой гвардии в сериале остаются Гэбриел Махт, Сара Рафферти и Рик Хоффман.

На посту шоураннера по-прежнему создатель сериала Аарон Корш. Он также продолжает числиться одним из исполнительных продюсеров наряду с Дагом Лайманом, Дэвидом Бартисом, Джином Клейном и другими. Съёмки восьмого сезона стартуют в апреле в Торонто, а в эфир продолжение выйдет летом.

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Форс-мажоры
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