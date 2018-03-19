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Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон сыграют в мини-сериале «Чернобыль» от HBO

Прошлым летом HBO и Sky Television занялись разработкой мини-сериала «Чернобыль». А сегодня стало известно, что в главный актёрский состав пятисерийной драмы вошли Стеллан Скарсгард (фильмы «Мстители», «Борг/Макинрой», сериал «Ривер») и Эмили Уотсон («Эквилибриум», «Гений»). Они присоединились к уже утверждённому на одну из главных ролей Джареду Харрису («Шерлок Холмс: Игра теней», «Террор»).

Это история об одной из самых страшных техногенных катастроф в современной истории — взрыве реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС в УССР в апреле 1986 года. Драма расскажет о мужестве и самоотверженности людей, бросивших все силы на устранение последствий аварии. Советский учёный Валерий Легасов (Харрис) отправлен Кремлём расследовать трагедию.

Стеллан Скарсгард сыграет Председателя Совета Министров СССР Бориса Щербину, возглавлявшего правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии. Эмили Уотсон перевоплотится в советского физика-ядерщика Ульяну Хомюк, которой предстоит разобраться, что послужило причиной взрыва. Ей придётся рискнуть свободой и даже жизнью в попытках докопаться до истины, которую тщательно скрывают те, кому крайне невыгодно оглашение.

За сценарий отвечает Крэйг Мазин («Белоснежка и Охотник 2»), а за режиссуру — Джоан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Кэролин Штраусс («Игра престолов»), Джейн Фезерстоун («Бродчёрч») и Крисом Фраем («Люди»). Производством заведуют Sister Pictures и The Mighty Mint. Съёмки начнутся этой весной в Литве.

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Темы
 
Чернобыль
 
Олег Владимирович
Лучший комментарий
+36

Ей придётся рискнуть свободой и даже жизнью в попытках докопаться до истины, которую тщательно скрывают те, кому крайне невыгодно оглашение.

Ох, ну и клюква же нас ждет.
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