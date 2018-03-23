 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Искусство меча Online: Алисизация» — авторский состав «Фурикури 2» и «Фурикури 3» — авторы, сэйю, трейлер Новости аниме — лучшее за неделю Iron Harvest — RTS с мехами в альтернативном начале XX века пришла на «Кикстартер» Рецензия и отзывы на игру Q.U.B.E. 2
9
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.express.co.uk Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Съёмки третьего сезона «Последнего королевства» уже начались

Со времён выхода второго сезона «Последнего королевства» прошло больше года, а официальной информацией о нынешнем статусе проекта с общественностью делиться никто не спешит. Netflix, BBC America и BBC Two, транслирующие сериал, как воды в рот набрали.

На выручку пришёл Бернард Корнуэлл, чья книжная серия «Саксонские хроники» легла в основу сериала. В интервью изданию The Daily Express писатель сообщил, что съёмки третьего сезона уже идут, а на экраны историко-приключенческая драма вернётся осенью. Осталось дождаться официального подтверждения его слов.

События сериала разворачиваются во времена правления Альфреда Великого (Дэвид Доусон), отвоевавшего английские земли у захвативших их датских викингов. Главный герой — Утред (Александр Дреймон), похищенный данами потомок благородного саксонского рода, которому предстоит выбрать, чью сторону принять в решающих сражениях за судьбу древней Британии.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Стивен Батчард («Хороший коп»). Исполнительными продюсерами числятся Гарет Ним («Пустая корона»), Найджел Мэрчент и Элизабет Килгаррифф («Лютер»). Производством заведуют потоковый сервис Netflix и студия Carnival Films («Аббатство Даунтон»).

9 Обсудить
Темы
 
Последнее королевство
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 5—11 октября
 
Новые сериалы 13–19 марта
 
«Террор» — тизер с датой выхода

Тоже интересно

 
Кино «Семейку Крудс 2» закрыли, авторов разогнали
 
Аниме ЕВА-171: Галопом по девочкам
 
Кино Международный трейлер фильма «Охотники за привидениями»
 
Аниме «Гримгар фантазии и праха» — 01
 
Кино «Черновик» — тизер-трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Отец по крови»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика