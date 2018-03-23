Съёмки третьего сезона «Последнего королевства» уже начались

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Со времён выхода второго сезона «Последнего королевства» прошло больше года, а официальной информацией о нынешнем статусе проекта с общественностью делиться никто не спешит. Netflix, BBC America и BBC Two, транслирующие сериал, как воды в рот набрали.

На выручку пришёл Бернард Корнуэлл, чья книжная серия «Саксонские хроники» легла в основу сериала. В интервью изданию The Daily Express писатель сообщил, что съёмки третьего сезона уже идут, а на экраны историко-приключенческая драма вернётся осенью. Осталось дождаться официального подтверждения его слов.

События сериала разворачиваются во времена правления Альфреда Великого (Дэвид Доусон), отвоевавшего английские земли у захвативших их датских викингов. Главный герой — Утред (Александр Дреймон), похищенный данами потомок благородного саксонского рода, которому предстоит выбрать, чью сторону принять в решающих сражениях за судьбу древней Британии.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Стивен Батчард («Хороший коп»). Исполнительными продюсерами числятся Гарет Ним («Пустая корона»), Найджел Мэрчент и Элизабет Килгаррифф («Лютер»). Производством заведуют потоковый сервис Netflix и студия Carnival Films («Аббатство Даунтон»).